Los paladines más radicales del apelativo aborigen hacen del asunto una arisca cuestión de honor y, claro, entonces no hay posibilidad de debate. Los más tibios alegan razones fónicas, o sea estéticas, y son capaces de aceptar que el volcán de este otoño no puede llamarse Jedey porque, si bien fue el lugar pronosticado por los técnicos, finalmente ni lo rozó; y, además, porque ahí están Los Campanarios, monumentos de rotunda belleza. Ponen más énfasis en Tacande, pero este pago tiene una carga geológica, histórica y hasta mágica que no precisa de más activos. Tajogaite es una recurrencia interesada que no fue el lugar de la erupción y es, como aparece en la topografía, una hoya localizada y conocida y, hasta si se quiere, la marca de una empresa quesera tristemente destruida.

Me dice un conocido historiador que «lo que menos importa a los apasionados es el nombre, siempre que este sea aborigen y que están midiendo los grados de palmerismo y patriotismo con tan absurdo patrón». No le falta razón y me la acredita con una serie de descalificaciones que le dedicaron en alguna red social cuando sugirió otro nombre castellano –«Puñetero»– con malentendido humor y hasta finura.

Entre quienes postulan las voces aborígenes –dicho sea con toda la prudencia y el respeto– tengo viejos y buenos amigos, con los que he compartido tiempo, tareas y aficiones y con los que mantengo coincidencias y disidencias, como debe ser; estos son capaces de escuchar con atención, e incluso cortesía, los argumentos en contra de sus gustos, al igual que yo les escucho los suyos. Pero, como conté, hay burdas y ruidosas excepciones que, frente a las ideas y argumentos del contrario, acuden a la salida soez que a mí, con tantos años en los asuntos del aire, no me importan un punto ni me cambian una coma.

Saben que defiendo sin fisuras ni ambages el topónimo Cabeza de Vaca, lugar donde se produjo la erupción, antaño un hermoso pastizal, en el glorioso anticipo de los pinares. Hoy, en una ajustada descripción de Abc, es «una fuente de lava de seiscientos metros de altura, el doble de la Tour Eiffel» y, sin lugar a dudas, el accidente más notable de ese pago, que entró en la historia a finales del siglo XV, con el reparto de las tierras por el Adelantado Fernández de Lugo entre parientes, capitalistas y oficiales de la conquista.

En los famosos papeles, tan invocados y poco conocidos, del primer Marqués de Guisla Ghiselin –Juan Domingo de Guisla Boot y Salazar (1723-1785)– militar y regidor perpetuo de La Palma se cita a Cabeza de Vaca entre los «apellidos ilustres». El alcalde y cronista Juan Bautista Lorenzo Rodríguez (1841-1908), que tuvo acceso a esa documentación, lo ratificó en sus prolijos e interesantes Apuntes.

A modo de ejemplo breve: Tuvo tierras en El Paso, Jerónima de Benavente Cabeza de Vaca, oriunda de Jerez de la Frontera y esposa que fue de un personaje capital de La Palma renacentista, Marcos Roberto de Montserrat, copropietario con Joaquín Cordero de los Nacientes con sus nombres, los más ricos del Archipiélago. La hija de ambos casó en Gran Canaria con Bernardino García del Castillo, cabeza de un linaje influyente en la primera de las Islas Realengas. Volveremos porque hay datos y motivos, gentes y asuntos para todo y para todos.