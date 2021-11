Juan Galarza, paisajes para la vida

A las severas salas del convento de Santo Domingo de La Laguna llegaron, en alegre tropel, recuerdos íntimos y visiones gratas de un andaluz del Puerto de Santa María que ganó aquí su segunda carta de naturaleza. Son testimonios, continuados hasta hoy, del ciclo áureo de la acuarela en la segunda mitad del siglo XX, de un protagonista y un punto y aparte del movimiento, tanto por la elección de los asuntos como por sus soluciones originales; un verso suelto y un modo de hacer alejado de los poderosos influjos del género: el luminismo grato de Francisco Bonnín Guerín, tinerfeño con raíces catalanas, y la perfección y serenidad cromática del palmero Antonio González Suárez.

Juan Galarza Cabrera (1932) convivió con los alumnos y seguidores de estos maestros y participó de lleno en la actividad de la Agrupación de Acuarelistas Canarios en estrecha relación con los practicantes catalanes del género y con la proyección americana que, desde Puerto Rico, le proporcionó el inquieto Guillermo Sureda.

Frente a la paz y confort de la costumbre, Galarza abrió su propio camino; y en un centenar de piezas –óleos, acuarelas, ceras. tintas, grabados. litografías e, incluso, cerámicas– resume, o intenta resumir, la aventura vital de un nombre imprescindible en la plástica insular; un profesional solvente que compaginó la creación libre – ¡y tan libre! – con la docencia y sus renovadores trabajos en distintos campos, empezando por la publicidad a la que imprimió frescura y efectismo, y continuando con la ilustración literaria a la que aportó notables aires de modernidad. (Celebro aún sus espléndidos y tiernos dibujos que dieron cuerpo y alma a Las figuras de ceniza, mi primer cuento premiado y publicado por la extinta Caja General de Ahorros).

Destacamos también su celebrado cartelismo que, alegre y rompedor, sucedió en el imaginario local al tipismo de Juan Davó –un digno precedente –y le sirvió para dar rango nacional y, después, internacional al Carnaval de Tenerife; para alzarse con los premios de numerosos concursos y anunciar, con torrencial expresividad y un amplio equipaje de modos y materias, incluidos los audaces collages, fiestas y romerías, solemnidades civiles y religiosas, y eventos culturales.

Primero en el ámbito deportivo –colaboró regularmente en los semanarios existentes en Tenerife, Jornada y Aire Libre– y, pronto, en todos los frentes de la actualidad, sorprendió con sus caricaturas atrevidas y tiernas. Fue seleccionado entre los mejores especialistas para una histórica colectiva en la Casa de Colón de Gran Canaria en 1971, donde compartió sitio con retratos satíricos del mismísimo Pérez Galdós, Diego Crosa, Reyes, Francisco González, Claveríe, Armas Medina, Mesita, Juan Ismael, Felo Monzón, Manuel Padrón, Rafaely y Sánchez Brito, entre otros. Con Eduardo Millares (Chóo Juá), Harry Beuster y Paco Martínez formó un cuarteto de caricaturistas excelentes y, sobre todo, bien humorados que animaron la prensa de una época tan estrecha como inolvidable.

Graduado como perito mercantil, se matriculó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife cuando ya estaba acreditado como pintor y tenía en su haber varias muestras individuales y colectivas. En el caserón de la Plaza de Ireneo González siguió los buenos consejos, aún más que los teorías y lecciones, de los profesores Mariano de Cossío, Romero Mateos, Pedro de Guezala, Alvaro Fariña, Juan Márquez, Rafael Delgado, Antonio González Suárez y Carlos Chevilly, entre otros, que, entonces, representaban la tradición académica; sabedores de sus facultades (solvencia plena en el dibujo e innata riqueza en el colorido) quisieron arrimarlo a su orilla, la figuración habitual del periodo. Mientras, en medio de un cortés pero irreconciliable enfrentamiento y con apasionado compromiso progresista, Pedro González y Enrique Lite postulaban la libertad y el informalismo en el que le ofrecieron militar. Entonces, el grupo Nuestro Arte. integrado por plásticos, escritores y críticos, capitalizaba los logros y escándalos más visibles de la cultura de posguerra.

Licenciado por la Escuela Superior Santa Isabel de Hungría de Sevilla, ingresó en el Instituto de Estudios Colombinos, en la peña nucleada alrededor del gran Francisco Borges y en la Sociedad Vanguardista de Caricaturistas; fundó con varios amigos el Grupo Obsidiana y, recientemente, entró con todos los honores en la joven Asociación Canaria de Humoristas Gráficos. Con eso y con todo, Juan Galarza mantuvo un esforzado equilibrio entre los conservadores –hizo una figuración libre que satisfizo gustos y se abrió a nuevos públicos– y concibió, por otro lado, creaciones insertas en las claves y formas de los movimientos de entreguerras, que llegaron con retraso al país y, en consecuencia, a nuestro archipiélago. En todas las facetas impuso su estilo insobornable, sus valientes encuadres y su factura suelta y vigorosa que valían tanto para recreaciones locales como para las incursiones en los ismos más exigentes con óleos y acrílicos, ceras, encáusticas y gouaches.

Abonaron su personalísima aventura, su fe y sólida voluntad de corredor de fondo; y, naturalmente, la libertad en la elección de los temas, la amplitud de catálogo y la solvencia profesional. Pese los a sus diversas ocupaciones, ganó pronto «su manera propia» y reconocible en cualquier instancia; y, contra viento y marea, la sostuvo día a día; sin acritud ni aspaviento, defendió su personalidad e independencia en un periodo dominado por los dogmatismos y los seguidismos rendidos a los influyentes.

A la hora de revisar su trayectoria, pródiga en premios y reconocimientos, topamos con el perfil de un solitario que se garantizó la libertad absoluta; un hombre generoso, correcto y cordial pero, a la vez, impermeable a los predicamentos ajenos, a las modas y novelerías y, por calidad y coherencia, un creador que tiene un rol estelar en la historia de nuestro paisaje.

La creación es un ejercicio tan emocional como psicológico y Juan Galarza, con decisión para trascender la realidad buscó en la humildad cotidiana su fuerza y oculto atractivo. Entendió que si no escalaba la montaña para, luego, bajarla, o sea: si no dominaba el entorno no podía disfrutar de él ni transmitir su gozo al cuadro y al espectador. Caballete y pinceles en ristre, observó y resistió la naturaleza, cuyos elementos están más separados y son más autónomos que las almas, y actuó con dos convicciones; la primera: la mirada crea el paisaje; la segunda, no importa tanto buscar nuevos temas (porque unos son enigmas y otros explicaciones) como plantear nuevas perspectivas.

Desde los óleos juveniles, con la sólida virtud de eludir anécdotas, y en su catálogo esencial demostró que la mitad de la belleza depende del lugar elegido y concreto; y la otra mitad de quien lo mira e interpreta. Esa actitud, esa pasión romántica propia de los pintores al «plein air» –la Escuela de Barbizon es el referente– y esa relación íntima con el mundo tangible en busca de su esencia y su verdad, se reflejan en el conjunto de su producción paisajística con secuencias que revelan, sea cual sea su composición y colorido, estados del espíritu.

Sin trampa ni cartón, con ardua y conmovedora fidelidad a sus principios, con aceite o agua, nuestro valiente amigo recuerda los pueblos blancos y pinos, con la ascensión de volúmenes y la sucesión de sombras de Arcos de la Frontera, donde tiene sus raíces familiares, como un homenaje a la tierra y a la estirpe; e, inmediatamente después, recorre los sures albos y dorados de las islas del centro y el oriente, con la potencia del sol africano que las lava con su luz, y que, en su degradación inevitable, aspiran al blanco. Ahí junta el impulso, la aspiración de la pureza, con la sapiencia en la administración del agua o del aceite mínimo para que la pincelada sea gesto, intención, voluntad sobre todo.

Descubrió de niño en las vistas de la cumbre y de la fronda, la otra cara de la geografía del sentimiento, los infinitos y diversos tonos de verde y los efectos de la luz sobre las gamas fértiles, tiernas y opulentas. Se podría escribir un tratado sobre ese color en la pintura de Galarza y anticipo, a la espera de éste, que es –nada más y nada menos– la íntima relación con la tierra joven que, en cada pulso, depara sorpresas y, en cada sorpresa, tesoros cercanos y al alcance de cuantos saben mirar.

Con sus decididas composiciones, sustentadas por la seguridad del trazo y la fidelidad a una geología a la que trata con el mismo vigor que contiene y, solo con esas gamas, se podrían construir los escenarios de la vida común y la vida ideal que permite un territorio afortunado; pero nuestro amigo extiende los asuntos del lado silvestre al marino; de las recreaciones campesinas detenidas en su ayer permanente, del barranco sombrío y el pinar, alineado y en rotunda formación, hasta el acantilado imponente representado con igual violencia que su estructura; con manchas abstractas y pinceladas seguras que se engatillan en la retina del espectador; del cantil de vértigo al roquedal costero, la restinga humanizada por los juegos y piruetas infantiles; y al astillero frugal donde se armaron o repararon barcos para la pesca o las breves travesías, hermosa fijación de la primera infancia en el Puerto de Santa María y, también, en la vieja Santa Cruz.

La fascinación por el mar fue un sentimiento compartido por dos gaditanos que aquí sentaron hogar y cátedra: Manuel López Ruiz (1869-1960) que dejó en las instituciones y en las casas de rango numerosas e inconfundibles marinas con densos azules en soledad o surcados por veleros; y Juan Galarza que, con orillas o sin ellas, en calma o con resaca, se doctoró en atlanticidad, esto es: en profundidad y distancia y en los cuantiosos efectos sobre nuestras existencias porque ahí, en el mar, siempre nos encontraremos a nosotros mismos.

Esposo, padre de familia numerosa, amigo, ciudadano ejemplar incluido con todos los honores en el callejero de San Cristóbal de La Laguna, Juan Galarza nos descubre el amor y la pedagogía que encierran su biografía y su obra. Ayer, en tantas salas y sitios, hoy, en los espacios de Santo Domingo, nos prueba con ejemplos que el paisaje, todo emoción, no tiene lenguaje, porque eso le corresponde al intérprete, que fija la gramática de la luz y determina la radiante potencia del verano, la paz dorada del otoño, la fría diafanidad del invierno y la belleza plena y voluble de la primavera.