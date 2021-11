Instrumentalizando la lengua en Cataluña

Los independentistas catalanes, invocando presuntas encuestas que registrarían una disminución del uso de la lengua catalana en ciertos ámbitos sociales –pese a la abusiva inmersión lingüística obligatoria solo en esa lengua–, han iniciado una campaña para reforzar aún más la exclusividad del catalán.

A eso apuntan las declaraciones del Consejero de Educación de la Generalitat, instando a «rebelarse» (!) contra las sentencias judiciales que han corregido algunos aspectos inconstitucionales de la política lingüística oficial; o las de Oriol Junqueras, advirtiendo que ERC no aprobará los Presupuestos Generales del Estado si no se garantiza el mantenimiento del catalán como única lengua vehicular; o las del influyente periodista Antich, director de un diario digital independentista, que habla de «persecución judicial» del catalán; o las de Jordi Pujol diciendo que el catalán «vuelve a estar amenazado». Por no hablar de las delirantes acciones de la llamada Plataforma per la Llengua, que pretende que los alumnos se relacionen incluso durante el recreo sólo en catalán; o el reciente acuerdo de los rectores de las universidades públicas catalanas para que sus profesores reduzcan al mínimo las clases en castellano...

Es un alarmismo tan gratuito como interesado. Lo primero, por no responder a la realidad ya que la situación social del catalán es, con mucho, la mejor de los últimos 200 años: de hecho, lo que requeriría una normalización es reforzar la presencia escolar del castellano, lengua madre de una mayoría de catalanes. Lo segundo, porque como dice Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (meritoria asociación que trabaja para garantizar a los alumnos enseñanza en catalán y castellano, ambas lenguas oficiales en Cataluña), esta nueva ofensiva persigue fundamentalmente mantener la tensión nacionalista y cohesionar a sus bases, ahora que ya no hay políticos presos...

Querida Polly:

Pipe nos ha comunicado la triste noticia del fallecimiento de Jesús, a quien, como bien sabes, teníamos un gran afecto desde hace muchísimos años, afecto revitalizado en estos últimos tiempos desde vuestra instalación en España y nuestros viajes en común a Almagro... Lo echaremos mucho de menos.

Te telefonearemos uno de estos días para hablar un rato. Mientras tanto, te deseamos mucho ánimo enviándote un fuerte abrazo desde Tenerife.

Eva y Javier.