De eso va el Metaverso, me parece, de pasarse con armas y bagajes al otro lado del espejo. Si fuera posible, hace tiempo que estaríamos todos allí. Habríamos abandonado nuestros cuartos de baño reales, nuestras cocinas de verdad, nuestros dormitorios desaseados. En el Metaverso no hay que limpiar el moho de los azulejos de la ducha, ni la grasa de la cocina, ni la pelusilla de debajo de la cama. No huele a repollo ni a fritura ni a desodorante de vainilla. Supongo que en ese mundo que se encuentra más allá y que es el reverso de este, puedes ser bombero sin hacer oposiciones y apagar fuegos sin quemarte, incluso quizá puedas escribir sin escribir. Este último, el de ser escrito, es uno de mis sueños. De momento, apenas he conseguido ser hablado: abro la boca y salen de ella ideas que no me pertenecen. Soy una especie de estación repetidora de lo que escucho en las tertulias de la radio, de la tele, en los editoriales de la prensa…

En el Metaverso, escribiría las novelas al dictado de otro u otros, pero cobraría yo los derechos de autor. Lo que nos vende Zuckerberg es una fantasía, un escaparate inalcanzable, un círculo cuadrado. Lo raro es que haya cola para comprárselo.