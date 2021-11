La cómoda zozobra de Torres

El Partido Socialista de Canarias-PSOE celebrará su XIV Congreso dentro de una semana en la mejor coyuntura política que ha atravesado durante su dilatada historia. Nunca antes, ni siquiera en los comienzos saavedristas de la comunidad autonómica, el PSOE canario acumuló tanto poder político e institucional en todos los niveles de la administración pública. Disponer de tanto poder –porque gobierna un cuatripartito, pero los socialistas lo encabezan y ocupan siete de diez consejerías– suele tranquilizar muchísimo las cosas en las organizaciones políticas, al igual que perderlo o no mantenerlo tensa las relaciones internas y encabrita los miedos y las ambiciones no satisfechas. Curiosamente, sin embargo, y aunque haya cama para tanta gente, no todo es tranquilidad en el psocialismo canario. Cunde una suerte de cómoda zozobra que deriva, fundamentalmente, del particular estilo de liderazgo del secretario general saliente y entrante, Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno autónomo desde julio de 2019 y con toda seguridad candidato presidencial para los comicios de 2023.

Torres no llegó a la secretaría general del PSOE como un líder estusiasmante con voluntad de transformación del partido y un nuevo proyecto socialdemócrata para Canarias. Como al propio Torres gusta de contar, su candidatura se fraguó en 2017 como réplica a las aspiraciones de Patricia Hernández bajo dos claves: una territorial, es decir, sustentada por Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y otra más propiamente política, al considerar que Hernández ya había tenido su oportunidad y que fuera de Tenerife su liderazgo personalista, chachón y populista causaba grima. Quienes convirtieron a Torres en candidato viable fueron María Dolores Corujo, Blas Acosta y su ya veterano socio Sebastián Franquis; casi inmediatamente para la regionalización de su opción fue imprescindible el apoyo de la agrupación socialista de La Laguna, la más potente de Tenerife, y por eso la deuda de Torres con Luis Yeray Gutiérrez es duradera. El rotundo triunfo electoral y la púrpura de la presidencia transformaron al secretario general en un líder y no, obviamente, a la inversa.

Si como jefe del Ejecutivo Ángel Víctor Torres ha desarrollado una actividad incesante en el contexto de un mandato accidentado (desde la crisis del coronavirus a la erupción volcánica en La Palma) como secretario general del PSOE siempre ha preferido replegarse y evitar como sea el conflicto, y si eso significaba no tomar decisiones, no se tomaban o se intentaba que las tomasen otros. El caso del ayuntamiento de Arona es un buen ejemplo porque Torres y su secretario de Organización, el palmero Jorge González, sin duda leal y sin duda insuficiente, le pasaron los trastos a la dirección federal. Frente al PSC de los años ochenta y noventa del siglo XX el del siglo XXI funciona como un conjunto de baronías locales e insulares que respaldan al líder regional y salmodian su patriotismo de partido, pero que reclaman al mismo tiempo una altísima autonomía operativa desde un control muy clientalizado de su territorio. Por eso Torres no tuvo más remedio que designar a Blas Acosta viceconsejero de Economía mientras se resuelvan sus agonías judiciales. Pero la infinita comprensión, el liderazgo light y las graciosas concesiones a veces no bastan.

Desde que no accedió al comité ejecutivo federal, Nira Fierro, presidenta del grupo parlamentario socialista, comenzó a ejercer como si fuera la secretaria de Organización nonata y Jorge González se hubiera retirado a zamparse marquesotes. Al asombro de muchos le ha sucedido la indignación de muchísimos, que coinciden que con 30 años ya puede la compañera tomar aire y esperar un fisco antes de seguir escalando sobre cráneos ajenos. Torres ha mirado a su lado y ahí ha visto, como siempre, a Franquis. Un secretario de Organización perfecto hasta para un secretario general de Gran Canaria como Augusto Hidalgo. A Tenerife ya se le buscará algo.