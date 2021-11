Pisotear la Constitución

El Tribunal Constitucional, ya felizmente renovado, podrá seguir sesteando alegremente, dictando sentencias que por su dilación en el tiempo devienen ya inaplicables, como la que establece que un estado de alarma de seis meses, como el decidido por el Congreso de los Diputados a iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, está fuera de la norma constitucional. «El Congreso se desapoderó de su exclusiva responsabilidad constitucional», reza la sentencia del TS, «que no es otra que el control de los actos del poder ejecutivo». Bien pero, ¿qué más da? Si la sentencia hubiera llegado a los tres meses de la prórroga, el Gobierno debería haber suspendido el estado de alarma y afrontado responsabilidades en los tribunales. Los muy comprensivos magistrados decidieron no darse muchas prisas, no empujar, no provocar disgustos innecesariamente a nadie. Y ahora el presidente Sánchez se pavonea y grita que lo volvería a hacer ante el aplauso jacarandoso de sus compañeros y simpatizantes. Ese entusiasmo describe perfectamente el respeto del señor Sánchez y sus conmilitones por el Tribunal Constitucional y, muy probablemente, por la Constitución misma.

Lleva uno ya un par de años escuchando los temores que produce Vox en las más bellas almas. Vox, un partido inequívocamente ultraderechista, reaccionario y xenófobo, nunca ha dañado tanto al sistema democrático como han hecho el PSOE, el PP y Podemos con su sucio apaño en el Constitucional y el Tribunal de Cuentas.