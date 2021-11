¿Tu hijo rechina los dientes?

En las últimas semanas, me he encontrado varias consultas relacionadas con este tema. Los padres lo describen como un ruido escandaloso mientras el niño duerme, donde parece que se van a partir los dientes. Lo primero que debemos saber es que eso no va a ocurrir, el esmalte dental es una sustancia muy dura.

Si el ruido lo hace un bebé durante el día, ni siquiera hablaremos de bruxismo, es algo que hace nuestro hijo, está descubriendo el contacto entre sus dientes y los ruidos que producen, si no le prestamos atención, dejará de hacerlo.

Parece existir una ligera predisposición en niños con TDH, pero cada vez es más frecuente en más niños. El confinamiento, el aumento de las horas de tablet y el corre corre diario, han favorecido la aparición de este síntoma.

Para ayudar a su desaparición debemos hacer una higiene del sueño, eliminar estimulantes a partir de las 6 de la tarde, como tablet, refrescos, azúcares, cacao, jugos… Establecer una rutina de sueño antes de ir a dormir, desde música relajante, olores tipo lavanda, masajes, aprovechar para la lectura, procurar que durante el sueño no haya ruidos ni luces.

Por último, no obsesionarnos con todo esto, no quiere decir, que nuestro hijo tenga ningún problema, como los adultos, tienen épocas donde duermen peor, su descanso es menos profundo, o se sienten más estresados o inseguros sin necesidad de ser esto patológico.

El bruxismo infantil es un síntoma, por lo tanto, no podemos tratarlo sin solucionar la raíz del problema. La mayoría de las veces no requiere de ningún tratamiento, suele ser pasajero y desaparece cuando la oclusión definitiva se establece. No podemos colocar ningún tipo de férula de descarga como en los adultos, ya que nuestros hijos están creciendo, y eso impediría el desarrollo de sus huesos. Es importante la creación desde el primer año de vida de su hogar dental, mediante un seguimiento, tu odontopediatra de confianza valorará las causas, el grado de los desgastes dentarios, y te aconsejará si requiere algún tipo de tratamiento.