Covid: vuelve a casa por Navidad

Casi 200 nuevos casos de Covid en 24 horas, sería una cifra no ya aceptable, incluso deseable hace tan sólo unos meses, pero no lo es hoy. Desde hace ya días, los casos de infección crecen de nuevo de forma exponencial. No es que los contagios sean muchos –en relación con las cifras a las que nos habíamos acostumbrado- sino que aumentan de forma muy rápida. Con más de mil personas fallecidas ya en las islas –1.014, para ser exactos– y 98.000 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, casi el cinco por ciento de la población de las islas ha pasado ya el Covid. Pero todavía hay cerca de 1.450 pacientes que siguen con el coronavirus activo, veinte de ellos ingresados en UCI y 133 hospitalizados en planta.