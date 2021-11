Como poner al zorro a cuidar el gallinero

El Observatorio de la Europa Corporativa y Transparencia Internacional denunciaron esta semana el hecho de que algunas de las más importantes corporaciones financieras, con fuertes inversiones en el sector de los combustibles fósiles, vayan a marcar los próximos años la agenda medioambiental de Naciones Unidas.

El documento de treinta y seis páginas que ha preparado el asesor especial sobre el cambio climático del primer ministro británico y del secretario general de la ONU, Mark Carney, equivale al mayor ecoblanqueo del sector financiero de toda la historia, critica Bud Brennan, de Transparencia Internacional.

Para Kenneth Haar, investigador del Observatorio de la Europa Corporativa, se trata de la privatización de elementos importantes de la política climática internacional.

Algo en lo que coincide con su colega de Transparencia Internacional, que habla de «un gran chollo para la industria financiera».

Según Brennan, hay en marcha «una clara estrategia de privatización del sistema de Naciones Unidas y de ocupación de posiciones desde las que poder hacer descarrilar cualquier intento de desinversión en los combustibles fósiles».

La vaguedad de los compromisos tendentes a alcanzar la meta de cero emisiones en el año 2050 abre las puertas a que muchas empresas se sirvan de toda suerte de artimañas para no reducir sus emisiones contaminantes, critican las dos organizaciones.

Basan sobre todo su denuncia en el hecho de que la autorregulación está en el núcleo de las propuestas desarrolladas por las distintas alianzas que representan a la industria financiera y que marcan la agenda a seguir en los próximos años.

Alianzas como las llamadas en el idioma internacional de las finanzas Net Zero Banking Alliance, Investment Association, Task Force for Climate-Related Financial Disclosure o Glasgow Financial Alliance.

De prácticamente todas ellas forman parte grandes corporaciones del sector financiero a las que hay que señalar por sus inversiones en el sector de los combustibles fósiles entre los principales responsables del calentamiento del planeta.

Se trata, por ejemplo, de los bancos JP Morgan, Chase, Wells Fargo, Citigroup, Commercial Bank of China, HSBC, Bank of America, BNP Paribas o el mayor gestor mundial de fondos de inversión BlackRock, entre otras.

Conviene tal vez tener en cuenta para entender lo que pasa la biografía del economista anglocanadiense Mark Carney, asesor de Boris Johnson y António Guterres.

Carney empezó su carrera en Goldman Sachs antes de entrar a formar parte del ministerio canadiense de Finanzas y ha sido gobernador del Banco de Inglaterra y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera del G20.