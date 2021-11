¿Y esto podría pasar ahora?

Yo recordaba bastante bien la historia -la leí hace ya muchos años en el primer libro que publicó Ian Gibson sobre la muerte de Lorca-, pero había olvidado algunos detalles importantes y tuve que buscar la información. Y los hechos son estos. Durante una semana de agosto de 1936, Lorca estuvo viviendo en la segunda planta de aquella casa, en una habitación situada al lado de la que ocupaba la tía Luisa, la tía de los hermanos Rosales. Para entretenerse -y para combatir la angustia, porque era muy miedoso-, Lorca tocaba el piano. A veces, imprudentemente, salía al balcón a tomar el sol y a respirar aire fresco. Pero en la tarde del 16 de agosto de 1936, Lorca fue detenido por una patrulla comandada por un antiguo diputado de la CEDA -la derecha católica- llamado Ramón Ruiz Alonso.

¿Por qué lo detuvieron? Las hipótesis son muchas, pero no podemos entender nada si no pensamos en el clima de arbitrariedad absoluta -y el consiguiente terror inconcebible- que se vivió en España durante la guerra civil. En la Granada tomada por los militares sublevados, cualquier persona era sospechosa de haber hecho algo malo. Y más si era alguien como Lorca, una persona conocida por su condición de homosexual que además era un dramaturgo famoso -ganaba mucho dinero- y estaba muy relacionada con la izquierda, aunque no militara en ningún partido. Sólo por eso ya estaba señalado. Y no le sirvió de nada la protección que le brindaron los hermanos Rosales, falangistas, en aquella casa que muchos años después pasaría a convertirse en un hotel. Cuando llegó la patrulla, Lorca estaba en pijama y tuvo que ponerse un traje a toda prisa. Afuera le esperaba el coche de un tipo despreciable llamado Trescastro, pariente lejano del poeta, un tipo fanfarrón y homófobo y bruto, muy bruto. Desde allí se llevaron a Lorca al Gobierno Civil, que estaba casi a la vuelta de la esquina, y uno o dos días después -porque eso no está claro-, por la noche, lo metieron en un camión y se lo llevaron al barranco de Víznar, de donde nunca regresó.

Cuando le conté esta historia a mi hija, me escuchó con interés. Ella conocía más o menos la historia, pero no los detalles concretos, y al terminar de oírla me preguntó inquieta: «¿Y esto podría pasar ahora?» No tuve tiempo de contestar, porque enseguida mi hija se adelantó a mi respuesta y me dijo con una seguridad que intentaba disipar toda duda: «No, claro que no, eso ya no puede pasar ahora. Es imposible». Mi hija es millenial y ha vivido en un mundo seguro y estable. Nadie ha vivido nunca a lo largo de la historia tan protegido por las leyes como ha vivido ella y como hemos vivido nosotros en estos últimos cuarenta años. Y para una persona que ha vivido en estas condiciones, lo que ocurrió con Lorca -y con cientos de miles de personas asesinadas en aquellos años terribles- es imposible que vuelva a suceder. Eso es evidente. Ahora bien, ¿podemos estar seguros de que es realmente imposible que vuelva a ocurrir algo así? En realidad, lo único que lo hace imposible es un hecho que con frecuencia despreciamos: la seguridad jurídica, las leyes, los jueces, la autoridad que respeta las normas de convivencia civil. En una palabra, la normalidad democrática. Pero si por alguna razón esas garantías desaparecieran y de pronto se instalase el caos entre nosotros, si de pronto las leyes dejaran de estar vigentes o no se aplicaran, si de pronto todo se convirtiera en pura arbitrariedad y se desataran los odios y la violencia campara a sus anchas, estas cosas pueden suceder con toda facilidad. Nada nos protege. Nada nos asegura que todos estamos a salvo. Nada.