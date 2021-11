La meta masa

En la novela La Isla, de Aldous Huxley, uno de sus personajes, trasunto de diplomático comisionista, sentencia lo siguiente: «en menos de una generación, el mundo cambió por completo… producción en masa, matanza en masa, comunicación en masa, y sobre todo masa a secas…». Desde luego que el monstruo de Mark Frankenstein Zuckerberg va camino de hackear a la masa para que se replique a sí misma en el mundo virtual, pero sin las limitaciones que impone la realidad física. Imaginen una experiencia totalmente inmersiva en la que cada persona configure su avatar, con todas las habilidades que desee, capacidad, destreza, potencia sexual, inteligencia, belleza, con la opción de cambiar o modificar lo que se desee en cualquier momento. Un ser eternamente conectado y que nace inmortal, aunque pierda todos los puntos en el videojuego de esa adictiva vida paralela. Luego viene la parte económica, transacciones monetarias que imitan en el universo digital la misma ficción del dinero que hemos aceptado desde que fue admitido como valor de cambio. A partir de ahí, sensaciones olfativas, gustativas y, en suma, emocionales, atravesarán la ilusión de una libertad alternativa alimentada por el creciente e imparable aislamiento individual que produce el internet de las masas. Esta industria del entretenimiento global vendido en forma de paquetes programados según el perfil del cliente/masa viene a confirmar la huida de nuestra condición humana en un proceso evolutivo que boicotea la certeza de sabernos animales perecederos. Ser o no ser mercancía es la cuestión que casi nadie se plantea a estas alturas, y los aventajados equipos del ya ex Facebook lo saben bien. El metaverso implica la reinvención de los procesos naturales, de los elementos físicos y químicos que conforman la materia. La percepción de una conciencia duplicada que siente que frota los palos para hacer fuego, cuando no hay ni palos ni fuego.