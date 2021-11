El futuro de la hostelería y el turismo en Canarias

Se puede decir, asegurar incluso, que la hostelería, el turismo y cuanto la rodea, sigue siendo el motor económico, social y cultural de Canarias. Si algo nos está enseñando este periodo de pandemia, donde aún estamos inmersos, es que la incertidumbre no es buena para los negocios, y aún menos para el sector turístico y hotelero. Es un hecho que los empresarios dedicados a dichos sectores han sabido adaptarse a las circunstancias adversas que ha producido en toda la sociedad la rápida y voraz propagación del covid-19, y han tenido reflejos para responder con acierto ante la crisis sanitaria provocada por el mencionado virus.

Su mérito es aún más significativo porque su actividad se ha visto frenada en seco. Pero han sabido adaptarse, controlando la debacle; y, a la vez, han sabido planificar el futuro dentro de un contexto totalmente incierto y cambiante. Ante tales hechos, el cliente, por temor a socializar más de la cuenta, y/o contagiarse, optó por no viajar, no hospedarse en los hoteles, no comer en los restaurantes, ni entrar en los bares… Pero una vez las vacunas hicieron su efecto, no solo sanitario, sino sicológico, el cliente desea cuanto antes volver a la normalidad cotidiana de su vida; y ha apostado, como no podía ser de otra forma, por volver a viajar, hospedarse en un hotel, comer en un restaurante y resarcirse de tantos confinamientos y restricciones.

El futuro aún es incierto, y el sector hotelero ha de adaptarse a las nuevas tendencias, costumbres y exigencias del cliente. La pandemia no solo ha afectado al sector hotelero desde el punto de vista de la demanda, sino que además también se han visto perjudicados las formas de venta, los servicios y el concepto y los modelos de negocio. Esta situación está provocando que la hostelería necesite de un cambio de modelo, redefiniendo el concepto de hotel y los servicios que se ofertan, adecuándolos a la nueva realidad.

Y ante esta nueva postura-desafío empresarial se encuentra sin duda el resaltar el desarrollo del compromiso social de las empresas. En el sentido de que estas deben adaptarse a las exigencias de un cliente nuevo que reclama que las instalaciones donde se encuentra para descansar, comer y divertirse estén acordes con las exigencias medioambientales que la nueva sociedad demanda. Además de esperar por parte de las empresas una apuesta decidida por las nuevas tecnologías. Recursos que, por una parte, beneficien al cliente, pero que también sirvan para que las propias empresas, a través de la digitalización, obtengan la suficiente información como para personalizar aún más la experiencia de quienes se hospedan en sus hoteles o comen en sus restaurantes o disfrutan del espá, o cualquiera otra de sus instalaciones.

De hecho, el hotel del futuro tiene que ser algo más que la suma de unos ladrillos más o menos bien puestos. La tendencia es la de ser capaz de transformar el hotel en un lugar donde no solo el cliente se hospede, sino que pueda convertirse en un espacio multidisciplinar. Donde se pueda encontrar un lugar para teletrabajar, estancias que combinen el negocio y el placer (Bleisure travel), visitar una galería de arte, comer en un restaurante con estrellas Michelin, o no, disfrutar de un espectáculo musical o de teatro, un lugar donde se puedan celebrar eventos sociales y/o reuniones y conferencias, y que, además, sirva de lugar de encuentro de la comunidad.

Esto, en definitiva, es el futuro. Ser capaces de convertir el escenario actual, lleno de dudas e incertidumbres, en un escenario lleno de oportunidades; y así, de camino, renovar el sector. Ser capaces de proporcionar al cliente mejor y mayores experiencias sensoriales. Modelos de negocios más novedosos, creativos, flexibles y eficientes. Y no olvidarnos de que la hostelería y el turismo no es la primera vez que contribuyen con su actividad al renacimiento económico, y a impulsar un nuevo estilo de vida, tanto de la sociedad española en general como de la canaria en particular.

