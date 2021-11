Administraciones sobrepasadas

Los servicios de emergencia de Canarias –con las alertas vulcanológicas en primer término– han funcionado espléndidamente y la gestión de recursos científicos y tecnológicos estatales y autonómicos ha sido un ejemplo de integración, colaboración y diligencia. Pero la gestión administrativa de los daños individuales y colectivos, sociales y económicos de la erupción está demostrando una lenta e irritante incapacidad un punto alarmante. Tampoco es tan raro. No sabemos gestionar el impacto socioeconómico de una catástrofe natural porque apenas hemos padecido en el último medio siglo catástrofes naturales que se prolonguen más de 24 horas. No disponemos de normativas para situaciones extraordinarias ni de técnicos especializados en la gestión de recursos y medios para atender a los damnificados en una emergencia de larga duración. Y nuestras administraciones son muy poco exigentes consigo mismas: es asombroso que avanzado el siglo XXI el Cabildo de La Palma –que es una corporación organizacional y técnicamente muy insatisfactoria– no disponga de una exhaustiva y actualizada información sobre vecinos, propiedades y actividad económica en el Valle de Aridane, de un mapa social y asistencial satisfactorio que pueda ser utilizado de inmediato por todas las administraciones implicadas. Las reuniones han sido innumerables pero las perplejidades, los roces y las decepciones también. El liderazgo no consiste en reunirse mucho con la gente con cara de tristeza insondable, sino en dirigir y cohesionar una estrategia perfectamente definida.

No hemos estado preparados. Y no lo estamos todavía. Y obviamente se siguen repitiendo las praxis habituales con horarios de nueve a dos, con exigencia formalista de un papeleo estúpido, con el propósito fantasioso –y al cabo hiriente e ineficaz– de seguir un procedimiento impecable, como cuando una dirección general compra una capa de bolígrafos. Es significativo, por ejemplo, que la persona al frente de la Oficina de Atención a los Afectados –al menos es presentado como «coordinador económico» de la misma –sea Miguel Ángel Pulido, agente político de Román Rodríguez y NC en La Palma, para el que se creó una original dirección general en 2019 (la Dirección General de Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno: qué sabrosura) y cuya competencia en gestionar económicamente situaciones catastróficas era desconocida hasta hoy. Y será desconocida mañana. Incluso pasado mañana. Y al otro.