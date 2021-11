Congreso… en Las Palmas

Habría más incertidumbre en el resultado de un partido del Liverpool contra el equipo de juveniles de un instituto de Güímar que en el próximo congreso regional del PSOE de Canarias. No existe ahora mismo ninguna otra alternativa creíble a lo que proponga la ahumada figura de Ángel Víctor Torres, el sufrido presidente al que solo le falta enfrentarse a la caída de un meteorito, un tsunami y el aterrizaje de unos extraterrestres, para haberlo vivido todo desde la Presidencia de Canarias. Torres designará al equipo que considere oportuno porque reina con la fortaleza de su apellido en un socialismo canario que tiene en su figura la mejor alternativa. Eso no quiere decir que el partido no tenga problemas. La cuestión de Arona, con el gigantesco error de José Julián Mena, sigue sin resolver. En La Palma se está cocinando el estallido de una olla a presión. Y en Tenerife el partido está agrietado con feroces enfrentamientos internos. Pero nada de esto va a impedir que el actual secretario general imponga su voluntad. Lo único asombroso es que el 14º Congreso Regional se vaya a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria después de haberse acordado por la comisión ejecutiva regional, celebrada en julio pasado, que se realizaría en Tenerife. Pues no. Será en Las Palmas. ¿Y saben cuál es la razón que se ha manejado a nivel interno? Que no existe un recinto suficientemente grande en la isla para reunir a los asistentes con seguridad sanitaria. ¿En serio que esa es la razón que van a alegar? ¿De verdad? ¿Es que no caben en el recinto ferial? ¿O en el palacio de congresos de Adeje? ¡Venga hombre! Que lo hagan donde quieran, pero que no le tomen el pelo a la gente.