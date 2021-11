Aguantar por el lomo

Las segundas oportunidades son parte de nuestra vida. La gente que no aprueba un examen merece intentarlo una segunda vez. Y algunas más. Pero esto, que es tan obvio, se convierte en un disparate —por no decir otra cosa— cuando se lleva al terreno de la licitación pública. Si se realiza una prueba para cubrir una plaza de funcionario y la gana alguien que no es del gusto de quien convoca el concurso, lo que no puede hacerse es volver a celebrar un segundo examen para desempeñar el mismo puesto. Eso se aproxima mucho más a la cacicada que a la justicia.