Los cuentos de la lechera

El anteproyecto, no obstante, vuelve a crecer en montante económico. Porque se prevé una recuperación de la recaudación de impuestos —posiblemente demasiado optimista— pero sobre todo porque nos llegarán varios cientos de millones de los fondos con los que la Unión Europea está dopando a España. A nuestro país, hasta el 2027, llegarán 140 mil millones, a través de varias líneas de financiación. Unos 72.700 millones en subvenciones y 67.000 millones en préstamos. Y como nada es gratis, ya sabemos que el Gobierno español se ha comprometido en Bruselas a una serie de cosas —que nadie conoce aún— que tienen a Unidas Podemos al borde del ataque de nervios.

Pero no conviene engañarse cuando te toca algo de dinero en la bonoloto. A nadie le amarga un dulce, pero si aumentas tu nivel de vida al nivel de unos ingresos extraordinarios del mes en el que has cobrado el premio, no vas a poder mantenerlo. Salvo que te toque la lotería todos los meses. Y va a ser que no. Y eso es justo lo que parece que estamos haciendo con los fondos excepcionales que nos están insuflando.

Las administraciones públicas están convirtiendo los gastos coyunturales que nos exigió la crisis del Coronavirus en gastos estructurales. Ahora los soportamos sobre los fondos y créditos europeos pero ¿y después? El techo de gasto de la Administración

central española volverá a crecer en 2022, con un incremento del 5%, después de aumentar un 7% en 2021. Un esfuerzo que, en parte, se comerá la inflación. En Canarias vamos por el mismo camino, aumentando los gastos en los servicios públicos. Y todo eso habrá que pagarlo después, cuando ya no tengamos paraguas.

La AIReF y el Banco de España han lanzado un serio aviso sobre este aumento del gasto sin una base que lo sustente. Y ha advertido que España tiene que reducir urgentemente la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta; eso que se llama déficit. Sobre todo porque se anticipa una burbuja en el sistema de pensiones, con decenas de miles de nuevos pensionistas que están a punto de desembarcar en el sistema: la generación del “baby boom”.

Canarias tiene una deuda pública muy baja en comparación con el pufo español y de otras comunidades. Pero su gasto también está creciendo sobre pies de barro. Si quieres más sector público, más recursos humanos y más medios materiales, hay que aumentar el presupuesto. Y eso significa más ingresos fiscales. No se puede tener una cosa sin la otra. El dinero que nos llega hoy es solo un espejismo pasajero y al final, no lo duden, para sostener el enorme tinglado terminarán echando mano de nuestros bolsillos.

A todos nos gustaría, cuando vamos a un bar, que nos atiendan cuatro camareros en vez de uno. Pero con uno el café nos cuesta un euro y con cuatro sería el doble. Es lo que hay.