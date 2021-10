El apagón austriaco y los augurios de doña Carmen

Es injusto que no me acuerde de Mozart, Haydn o Freud. Me resulta inevitable pensar en Austria y que me venga la imagen de Norbert Hofer haciendo el saludo nazi en los albores de las elecciones presidenciales de 2016. Con el sabor agridulce de esos totalitarismos de Instagram, vuelve a sorprender la ministra de Defensa austriaca, Klaudia Tanner, tras hacer público que prepara a la población ante un posible apagón de electricidad a gran escala que podría llegar a producirse no se sabe cuándo. En su mensaje al noble pueblo austriaco, la rocosa política del Partido Popular llama a mantener la calma y a comprar conservas, agua, papel higiénico y levadura, no vaya a ser que quieran hacer un bizcochón y pase lo de España, que arrasamos con ese fermento sin tener la más mínima idea de repostería. Como tampoco hay que pillarse en un renuncio, el Gobierno entiende que el apagón podría deberse a distintas causas, partiendo de fallos técnicos a sobrecargas por picos en el sistema, lo que de toda la vida se ha conocido como «Pepe, sube el automático». Hasta el momento, no se ha descartado que uno de esos factores pudiera ser el extraterrestre, sí, que nos visiten marcianos. Los austriacos se quedarían sin internet, sin telefonía, sin poder usar cajeros automáticos o teniendo que circular sin semáforos por las ordenadas carreteras europeas. Sin embargo, si esto ocurriera en España, lo mejor sería la llegada inmediata de extraterrestres. La última vez que doña Carmen vaticinó un temporal en La Orotava se fastidió el sempiterno Puchero de La Florida. Mira que las previsiones eran favorables y el día estaba para calor, pero los augurios de la conocida octogenaria villera se hicieron realidad. Se pasó varios días asomada a la ventana y mirando para arriba con la esperanza de no escacharrarle la fiesta a los chicos. Cientos de voluntarios vieron aquel año cómo tantas horas de trabajo se fueron al garete por la lluvía y la ventolera. Y eso que Carmita se encontró con el alcalde en Los Cuartos y le dijo que mejor sería cambiarlo para otro día, pero nada, era más importante hacerle caso a la AEMET. De todas forma ella llevaba varios días con las madres descompuestas y el pomo virado, que sin duda alguna son síntomas claros de que algo no iba a ir bien. Diga lo que diga José Gregorio, el médico, Carmita presagiaba que en La Florida ese año no se comía el puchero, y así fue. Con lo que le gustaba el olor de las verduras y la carne y aquel escaldón que tan bien preparaba la asociación. «Me acuerdo de Celestina, nuestra vecina ilustre que allá por el año 1977 decidió invitar a un caldero de puchero a los ganaderos que acudían a la Feria de Ganado de las fiestas de San Antonio Abad. Poco a poco se fue extendiendo a todo el barrio, hasta los 5.000 muchachos y muchachas que se reúnen hoy en día esperando por su plato de puchero gratis», relataba. Esperemos que la ministra de Defensa no tenga el mismo tino que doña Carmen, porque de ser así ni puchero ni puchera. Austria se ha tomado tan en serio este escenario que a partir de 2025 cien de sus principales cuarteles militares serán autosuficientes en el mayor grado posible en términos de energía, combustible, agua potable y alimentos. El informe anual Sicher, und Morgen? habla de un blackout o falla de energía a gran escala durante varios días o incluso semanas. Pues nada, que habrá que esperar a ver si el apagón se queda solo en el Sacro Imperio Romano Germánico o llega hasta nuestra tierra. Pase lo que pase, que por favor no nos fastidie el puchero del próximo año, que sin pandemia el pueblo se merece volver a disfrutar de una de sus tradiciones más bonitas. ¡Viva La Florida!

@luisfeblesc