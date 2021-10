¿Convives o huyes de tus emociones ?

Lo cierto es que todas las emociones existen por algo, y no solo eso, sino que siempre que aparecen, tienen algo que decirnos. Aunque muchos preferirían no sentir, determinadas emociones incómodas te ponen en alerta de que algo no funciona. Gracias a ello podrás cambiarlo o mejorarlo. Lo que suele suceder es que, cuando se trata de emociones incómodas e incluso fatigosas, el foco lo ponemos en evitarlas y no en atender a lo que nos quieren decir. Está claro que ante ciertas situaciones, nos comportamos como lo hacen los animales cuando sienten su instinto, que simplemente reaccionan. Muchas veces el ser humano hace lo mismo, saltándose al gran intermediario, la razón.

Dejarse llevar por la emociones, no está mal ni siempre tiene porque dar resultados negativos. Cuando comienza a ser un problema, es cuando nos limitan, es decir, cogen el poder sobre nosotros.

A mis pacientes en consulta (tanto adolescentes como adultos), se los explico de la siguiente manera: «Imaginemos que la vida es un viaje por el espacio, y tú tienes tu propia nave. Puede ser del color y forma que más te guste, el único requisito obligatorio es que tiene que tener dos asientos. Uno para el piloto, que es quien llevará el mando de dirección, y otro asiento de copiloto, que es el que hará de compañía».

Lógicamente, tú debes ser el piloto y poner rumbo a tu vida. Y de copiloto irán todas las emociones, pero tranquilo, no todas de golpe. Habrán tramos donde te acompañará la tristeza, otros tramos donde te acompañará la ansiedad, otros la alegría, otros la decepción, otros la euforia, etc… De eso se trata la vida, de convivir con cada una de nuestras emociones en determinados momentos, que para eso son nuestras. El problema empieza cuando cambian los roles y es la emoción la que se hace con el mando de dirección y empieza a tomar decisiones como: «por aquí no que está lleno de gente», «por aquí tampoco que no eres capaz», «eso no lo hagas que vas a hacer el ridículo», etc… y de repente, sientes que no tienes control sobre tu vida. Tus emociones son las que te dicen por donde sí y por donde no.

Consejos:

1. Acepta que la vida es la que es y que las emociones incómodas van a hacernos compañía de vez en cuando y, no pasa nada. Estamos preparados fisiológicamente para soportar la incomodidad y fatiga que nos puede generar alguna emoción.

2. Acostúmbrate a estar incómodo en algunos tramos. Llegarán otros mucho más agradables, pero por nada del mundo dejes que la emoción ocupe tu lugar en la nave. Tú debes decidir, haciendo fusión entre razón y emoción, hacia donde poner rumbo. De lo contrario, observarás como tu vida se irá limitando.

3. Ante algunas emociones tortuosas puedes aplicar la relajación abdominal. Yo siempre la recomiendo en consulta para poder regularte emocionalmente en momentos complicados. Con la respiración abdominal conseguimos relajarnos fisiológicamente y nos permite, a su vez, pensar mejor y tomar mejores decisiones.

4. Una vez regulado, toca gestionar el pensamiento. Hay que discernir entre pensamientos útiles (lo que te ayudan a avanzar), de los pensamientos inútiles (los que te anclan en el dolor)

Importante: recuerda que ese pensamiento que aparece de manera automática, es la interpretación de lo que te está sucediendo, y que ante todo lo que sucede, hay muchas interpretaciones. Es decir, una misma situación tiene numerosas interpretaciones. No te quedes con la primera si observas que te hace daño.

