El concepto de solidaridad obligatoria, inventado por Ángel Víctor Torres para referirse a la necesidad de que se establezca la obligación de compartir entre las distintas comunidades autónomas la carga que suponen los menores inmigrantes, es un oxímoron. La solidaridad no puede ser obligatoria, ni forzosa, porque entonces deja de ser solidaria. La solidaridad consiste precisamente en una adhesión o apoyo incondicional y voluntario a intereses que no son los nuestros. Y lo que es incondicional o voluntario no puede producirse por mandato. Torres es filólogo y sabe perfectamente que está usando un recurso literario: ha acuñado un término en perfecto politiqués, para exigir que el resto de las regiones hagan lo que tienen que hacer, y asuman su cuota parte en el que va a ser –sin duda– uno de los problemas más graves de este siglo, la emigración desde África a Europa. Un problema en el que a Canarias le va a tocar ejercer de frontera ante masivos flujos migratorios.