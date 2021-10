Me pasa como en la canción de Alejandro Sanz: tengo el corazón partido. Por un lado entiendo las razones del director del Plan Especial de Protección Civil que dijo ayer, caliente como un mono, que es “deleznable” que haya personas saltándose el perímetro de exclusión de las coladas de lava porque se fijan para garantizar la salud de la población. Iba la cosa sobre el rescate de unos pobres perros atrapados por la lava en Todoque, y aseguró que la dirección del Pevolca hizo lo que tenía que hacer para organizar el dispositivo de rescate de los animales que tenía que ser aéreo —con drones—porque el rescate por tierra fue descartado ya que el comité científico planteó que “no era posible”. Pues ya ves. Sí que era posible. Es justo lo que ha hecho un misterioso y desconocido grupo de palmeros que se llevaron a los perros y dejaron un cartel comunicando que los animales están bien y a salvo. ¿Cómo llegaron a ellos? Pues por lo que parece caminando por encima de la primera colada de lava, que ya está algo más fría. Aunque no se sabe. Pero ahí está el hecho consumado: los perros han sido rescatados. En lo que lo público se pone los pantalones, los ciudadanos privados van y vienen a la luna. Es lo que hay. Y siendo que sí, que han corrido riesgos, no dejo de admirar al “equipo A” —así se coñearon en el cartel— que rescató a los perritos