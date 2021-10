No le escribas a Escrivá

El ministerio de Exclusión, Inseguridad Social y Migrantes Irregulares a Porrillo, de José Luis Escrivá respondió por escrito el pasado 14 de octubre a una pregunta del senador de CC, Fernando Clavijo aclarando que no había respondido a un SOS de la consejera canaria Noemí Santana porque el correo electrónico al que se había remitido un email «no pertenece a ninguna cuenta del Ministerio». Y que el contenido de lo que se había mandado electrónicamente se había perdido en el vacío, en la nada, en el limbo digital. Y que la carta de papel había entrado el pasado 5 de octubre, dos meses y medio después, y que ahora están viendo las «posibilidades» de un encuentro entre Madrid y Canarias.

Y claro, en Asuntos Sociales, en Canarias, están que se suben por la pared sin poner las manos. Consideran que en Madrid mienten, que echan balones fuera y que Escrivá ha tenido un «interés nulo» en atender la petición urgente de dinero europeo para atender a los 2.500 menores no acompañados que atendemos en Canarias. Es más, lo que se ha dicho es que Santana piensa llamar a Ione Belarra, mandamás de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, para quejarse de la mala uva de Escrivá.

Según la versión del equipo de Santana, al Ministerio no le funcionaban los correos electrónicos (es el «único ministerio del mundo al que no le funciona el correo electrónico», afirman con sorna los de Podemos Canarias). Entonces, vía secretarias, secretarios o secretaries (la información oficial pone «secretarias») se les transmite que es para mandarle una «carta urgente» al ministro. Entonces, la jefa de gabinete de Escrivá les da –al parecer mal– el correo personal del ministro. Y por si fueran poca insistencia, el contenido de la carta se publica en los medios de comunicación. Por si no te enteras, Contreras. Pero Contreras, o sea, Escrivá, no se enteró.

Ya te digo. Y eso que están en el mismo pacto de gobierno. Echate a temblar de cómo debe ser con la oposición. Es verdad que la respuesta del Ministerio ha sido, como poco, de una falta de empatía terrible. Pero a Podemos no debería sorprenderle. Las relaciones de la metropolí con las colonias, ya se sabe cómo son. Las islas están lejos, son un coñazo, son raras… La próxima vez deberían usar una paloma mensajera. O un buchón. O un picogrueso pechirrosa. Que por si no lo saben es un pájaro macho y hembra al mismo tiempo.