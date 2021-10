La memoria histórica, una remoción bumerán

Hay que aceptarlo, es el mainstream, el furor epocal que anuncia el cielo de beatitud y fin de la historia hecha sagrada, y la definitiva condenación del mal. En este momento actual el revisionismo histórico es la luz que instaura la justicia cósmica despreciada durante siglos. La injusticia material del presente apenas tiene interés, de tal forma que ha habido que echar mano de la moral, de una deuda moral imprescriptible. El tiempo ya nada cancela, regresa igual que el tiempo mitológico y abandona el cronológico. Instaurada ahora la universalización de la víctimas (las advenidas y todas las por llegar), ya no es procedente el internacionalismo proletario y la solidaridad con explotados y oprimidos, porque su lugar, y de mayor esplendor, lo ocupan las víctimas cualesquiera que fueron, no hay ya profecías de futuro sino lacras purulentas del pasado lejano. La humanidad hecha más rebaño se alza contra el pasado aquí, en Bolivia o EEUU. Entre el futuro estremecedor del cambio climático y la sed ardiente de justicia sobre el pasado más pretérito, el presente de la realidad no pasa de mera puerta batiente, y sustracción.