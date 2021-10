Las barbas del vecino

La bolsa de Atenas, en pocos días, bajó a los avernos. En 2010 una agencia de calificación de riesgo valoró los títulos de deuda griego como “bonos basura”. Grecia se quedó sin nadie que le dejara dinero para sobrevivir y tuvo de acudir a la UE —a Alemania— y al Fondo Monetario Internacional. Había empezado el largo calvario de “ajustes macroeconómicos”. Es decir, recortes brutales en el empleo público y en los gastos del Estado.

Durante algún tiempo, la nueva coalición de izquierda que se hizo con el poder, en 2012, Syriza, levantó la bandera del patriotismo, negándose a que los prestamistas les exigieran medidas que no estaban dispuestos a aceptar. Pero el orgullo duró lo que duran dos piedras de hielo en un whisky on the rocks. Desde hace casi diez años los griegos están pagando lenta, amarga y dolorosamente los excesos de una gestión pública nefasta.

España, naturalmente, no es Grecia. Ni por el tamaño de su economía —diez veces mayor— ni por su situación reputacional en los mercados internacionales. Y no tenemos cuarenta jardineros públicos para cuidar un parterre. Pero las cabras se están empezando a salir del corral. Las obligaciones públicas de nuestro estado del bienestar se sostienen ahora mismo gracias al endeudamiento. Y parte del dinero de la UE tendrá que devolverse en los próximos años.

¿Problemas? Ninguno, si no pasa nada. Pero el coste de las materias primas se está poniendo por las nubles. El precio de la luz se ha disparado. La inflación empieza a preocupar gravemente a los expertos. Y empezamos a ver, en países como Gran Bretaña, signos de turbulencia económica y social. La salida de la crisis creada por la pandemia mundial no es exactamente como la habíamos imaginado. Y cuando el viento sopla muy fuerte tira al suelo a los árboles que tienen las raíces podridas. No estaría mal que nos acordásemos de las barbas griegas.