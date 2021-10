Mendacidades y omertá

Román Rodríguez se ha despachado estos días con una encendida defensa del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, asegurando, entre otras cosas, que el pago de la deuda de carreteras (obligado por la sentencia del Supremo) y el cumplimiento del REF, son dos buenas noticias que cubren las demandas planteadas por el Gobierno de Canarias. Se trata, viniendo de un líder nacionalista que lleva años protestando por la posición en que suele quedar Canarias en los presupuestos nacionales, de una reflexión sorprendente: tanto, que ayer ya provocó la reacción de Casimiro Curbelo, manifestando su decepción con el reparto de las cuentas nacionales. Y no es para menos: los presupuestos vuelven a incumplir en REF en la distribución de las inversiones, que no sólo no se sitúan en la media nacional –tal y como establece el fuero fiscal canario– sino que además bajan del 2,9 por ciento del total de las inversiones regionalizadas el año pasado, al 2,8 este año. Eso sitúa a Canarias como penúltima región por la cola en la distribución por habitante de los recursos del Estado, algo que un nacionalista debería denunciar, digo yo.