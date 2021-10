La edad de hielo

De regreso a casa, anoche cogí un taxi. Tuve la suerte de coger a uno de los que sientan cátedra desde el conocimiento, un profesional ilustrado en el oficio de la vida, sin duda, cada opinión una punzada certera a la actualidad, discurso bien construido y argumentado, consecuencia de varios filtros después de decenas de horas al día de sintonizar tertulias de uno y otro ámbito ideológico, con criterio a la hora de moldearse una opinión propia. Tras una exposición bien alimentada de argumentario, coronó la primera parte del trayecto con un «a mí me van a enseñar estos lo que es trabajar» en alusión a la clase política en general. Una vez coincidí con un taxista licenciado en filosofía y no sabía tanto como el que me llevó ayer a casa. Acabé hablando con el filósofo sobre historia del rock. Sabía yo más que él, aunque el trayecto fue agradable.