Menos saliva y más ladrillo

Estos días pasados, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha soltado esta perla: «Rompiendo con años de absoluta desidia guberamental en este asunto, esta legislatura ha supuesto un cambio significativo respecto a las políticas de vivienda». Nada que objetar en cuanto a la desidia de anteriores gobiernos, porque es cierto. En Canarias no se construyen viviendas sociales desde que Viriato luchaba contra los romanos. Pero ¿cuál es el cambio significativo de este Gobierno con respecto a los anteriores? Nos lo responde. Tienen un plan de vivienda —o sea, otro— de 2020 a 2025 financiado con seiscientos millones de euros para construir seis mil viviendas (me salen cien mil euros por vivienda: o sea, un casoplón). Pero, a lo que vamos: ¿otro plan? Pues sí. ¿Y qué pasa con el otro que iba del 2019 al 2022? ¿No sería mejor acabar el primero y seguir con el segundo? Igual sí. Pero el primero se ha esfumado sin que nadie sepa nada de él.

Vamos haciendo planes líquidos y evanescentes que no se cumplen. Nos perdemos en la literatura propagandística de los anuncios, de los ejes transversales y las estrategias de actuación y la semántica de la madre que parió al cordero. Pero lo que hace falta son casas. Nuevas, rehabilitadas, compradas, construidas o lo que sea. Un techo para esas miles de familias que necesitan un alquiler bajo. Casas para poner en el mercado y bajar los precios. Hace falta más ladrillo y menos saliva.

La catástrofe de La Palma está poniendo al Gobierno de Canarias en un disparadero. Tiene que hacer algo para solucionar el problema de mucha gente que ha perdido su vivienda. Pero, al mismo tiempo, tiene a miles de personas que llevan décadas en una situación de emergencia habitacional que no se ha resuelto. Va a ser difícil saltarse esa lista de espera. Y será aún más difícil de explicar que en La Palma se puedan conseguir quinientas o mil viviendas en un santiamén mientras en el resto de las islas no se ha hecho nada. Solo les queda un camino y no es hacer planes. Es hacer viviendas. Y ya mismo.