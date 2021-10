Las calles callan lo que jamás sabremos. Celosas, continuamente introspectivas, guardan en el disco duro del pavimento las historias de aquellos y de los otros. Custodian el devenir de la vida, de los amores y desamores y de las mentiras que se dijeron cuando ya no quedaba más remedio. Nadie puede con ellas porque son eternas e inmutables. Memoria del recuerdo de años pasados, de siglos de historia condensados en piedra y adoquín bajo la delicada observación de gigantes de hormigón que manipulan el horizonte. En esas calles el poeta escribió sus versos más cercanos, inspirados en el trasiego de gentes por esas calles que callan lo que jamás sabremos. Y el artista coloca su boina con suavidad en el paseo, acariciando su guitarra al son del transeúnte que no repara. La democracia está en las calles, con una superficie de la demos que entiende a partes iguales de política, sexo, y religión. Sus reyes y emperadores gobernando pacíficamente las ramblas y bulevares a la vez que comparten conversación con el populacho carente de atención; besos y abrazos entre iguales, disputas amables y groseras; cervezas entre explotadores y explotados, amantes de lo ajeno y prestigiosos juristas. En ellas se ama, se llora y se ríe; se pinta y se retrata la ilusión de un camino imposible de ordenar. Así son las calles, esas que callan lo que jamás sabremos con la sola excusa de la farola chivata en la penumbra de la noche. Las contemplamos con cientos, con miles de edificios que llegan hasta donde la vista toca su fin. Casas grandes y pequeñas, tiendas, plazas, restaurantes, también las guaridas de los custodios inesperados, de aquellos a los que la vida le dio la nefasta misión de sentirlas con calor y frío, con lluvia y viento. Son los olvidados, los hombres y mujeres que viajan por las calles sin hora de vuelta, con pensión completa en la intemperie que jamás entenderemos. Las calles hablan, sienten y padecen y, en muchas ocasiones, mutan por el paso del tiempo no siempre a mejor. Son las calles de Valle-Inclán en Madrid, de Delibes en Valladolid, de Unamuno en Salamanca y de Iriarte en Puerto de la Cruz, al fin y al cabo, las de la gente. Y todos pasamos en algún momento por la Calle del Amor, aquella en la que dimos el primer beso y nos convertimos en el más metafísico de todos los seres humanos. Después, en la Calle de la Amargura supimos realmente lo que era la desazón íntima de comprender que el flechazo de Neruda no fue el que soñaste. Pero en el callejero de la vida, el de las ciudades, pueblos y barrios, nos da siempre una segunda oportunidad. Ahí estaba, el caminante de la Calle de la Buenaventura, proyectada con la magia de Caravaggio para contarnos que pese a las piedras que nos encontremos en el camino, vamos a seguir adelante abriendo plazas y alamedas. Y muy cerca de la Calle de la Verdad se encontraba la de La Esperanza, por la que andamos a todas horas con la creencia de que algún día nos tornaremos en seres un poco más justos con los que habitan en ellas, cuidándolas y recordando que somos parte intrínseca de su existencia. Nos encontraremos en todas esas calles que llevan nuestros nombres.