Han creado jóvenes machistas

Hay más. Un 26% de los chicos cree que el feminismo no es necesario y un 24% cree que perjudica a los hombres. Han escuchado tantas veces esa mentira que se la creen, pero ocurre porque el machismo tiene mucha más tribuna que cualquier voz feminista. Por fortuna, ellas reconocen más la violencia de género y el 72% admite que las desigualdades son elevadas. Esa cifra baja al 42% en ellos. No es casualidad. Esta encuesta refleja justo cómo la desigualdad empieza en nuestra visión del mundo y en la educación que recibimos.

Esos jóvenes serán los hombres del futuro y ahora cuesta mucho hacerles pensar diferente a lo que su entorno le ha asegurado. Por eso, cuando hay una violación grupal cometida por menores, se cuestiona aún a ellas y no a ellos. Por eso no sirve de nada sorprendernos con esas violaciones, porque si no saben qué es la violencia de género van a normalizar el resto de violencias machistas.

Si creen que la violencia de género no existe es porque consideran que la mujer es un objeto de quita y pon y que pueden dominar. Y esto conlleva tres peligros. Uno, que puedan vivir ahora en un entorno de violencia y no lo reconozcan. Dos, que se conviertan en agresores y maltratadores con sus futuras parejas. Y tres, que cuando una víctima de su entorno pida ayuda no se la darán.

A estos jóvenes varones los llevaría a una casa de acogida de mujeres maltratadas. Casas donde ellas están con sus hijos e hijas, desde la infancia hasta adolescentes. A ver si son capaces de mirar a la cara a esos menores que viven aislados por culpa de un marido y padre maltratador. A ver si son capaces de decirles que la violencia de género no existe, cuando la viven en primera persona. Y mientras esto ocurre en el interior de esas paredes, los que difunden los mensajes machistas aplauden porque consiguen lo que quieren. Y pueden hacerlo porque el machismo ya está de base. Es el pensamiento automático del que no hace falta convencer. Y porque el resto no hacemos lo suficiente.

Ahora diremos: «pues vaya con los jóvenes». Pero, ¿por qué los jóvenes varones opinan que la violencia de género es un invento? Porque lo opinan los adultos. De ellos aprenden. Porque lo escuchan todo el día en boca de políticos y políticas. Porque lo escuchan en sus escuelas y en casa, en palabras de su padre o su madre. Porque saben que su familia vota a partidos que niegan la violencia de género. Porque ven a sus youtubers riéndose de mujeres maltratadas y violadas. Porque nadie de su entorno contrarresta ese mensaje falso. Porque la misoginia sigue por encima de los derechos humanos de las mujeres cada día. Porque sobre las víctimas de violencia de género siempre se extiende una sospecha que hace que sus agresiones se cuestionen. Porque se desautoriza a las feministas. Porque se ridiculiza a las periodistas que lo defienden. Porque nadie entiende a las víctimas que sobreviven ni las escuchan. Porque los medios titulan con declaraciones como «la violencia de género no existe» y no lo rebaten con fuerza. Porque en las tertulias opina de esto cualquiera. Porque el feminismo no deja de recordar que la solución es la educación y nadie hace caso. Porque hay una justicia que sigue vulnerando la vida de las mujeres. Porque debatimos dos horas sobre el famoso que dice «yo ni feminista ni machista» entre risas. Porque el machismo es cultura en todo el mundo.

En conclusión, hay jóvenes varones machistas porque hay adultos machistas en una sociedad machista. Y más vale que nos pongamos las pilas porque si no lo hacemos, en los próximos años, a niñas, mujeres y menores les estaremos dejando firmada su sentencia de muerte.