Justa indignación

El hombre se revuelve, boca arriba, ajustando trabajosamente un manguito y sudando la gota gorda. Hemos estado hablando del volcán de La Palma, claro. Y de cómo está la vida de cara. Y de lo difícil que es ganarse un sueldo. «¿Y qué me dice del Guardiola y de la Shakira y esos otros, que tienen los millones en Andorra?», gruñe mientras aprieta un tornillo. Le digo que probablemente habían ganado su dinero fuera del país y no querían pagar impuestos. «Los millonarios son todos igual. Si son españoles tendrían que pagar impuestos en su país. Lo que pasa es que aquí los que pagamos impuestos somos siempre los mismos. Los trabajadores y los autónomos, que nos tienen con la lengua fuera». Mientras termina de colocar el termo va echando ácido sulfúrico contra la banca, contra los políticos y contra todo lo que se mueve. ¡Lo hace con tanta pasión y tanto cabreo que cualquiera le lleva la contraria! Al fin acaba. Comprobamos el termo que, al fin, funciona perfectamente. «Maestro, la factura ¿con IGIC o sin IGIC?», me pregunta. Y viva España.