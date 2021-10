El ‘ente’ Polisario sin territorio, pero con aguas territoriales

Cuando el alto el fuego del Ente de Tinduf y Marruecos, el contencioso pasó de la Asamblea General, donde dormita la resolución 1514 de 1960, y la lista de los Territorios No Autónomos -que ninguno quiere dejar de serlo hoy: así el último, Nueva Caledonia- al Consejo de Seguridad. Desde 2007 el Consejo de Seguridad, el órgano que arbitra el fluir natural del conflicto, no se refiere para nada al «derecho de autodeterminación», sino a una «solución justa, duradera y mutuamente aceptada», que sustituye aquel derecho. El acto originario de constitución política no es algo previo a cualquier actuar, sino algo de futuro a alcanzar. Luego ninguna materia, como los recursos naturales, pueden sustraerse a las nuevas directrices internacionales, y espigar determinados efectos/recursos retroactivamente. El adagio jurídico es: «Quien puede lo más, puede lo menos», y no «quien no puede lo más, pueda lo menos (meras consecuencias)».

Tras la citada sentencia el concepto de nación, que radica en la posesión efectiva de un territorio y una población, pudiera ahora simbolizarse o hacerse virtual, por títulos, cuotas ideales, derechos no materializables ni ejercitables, que es lo que le habría conferido al Polisario, apegada a la letra muerta de ley caduca, sin mundo que la pueda modular para conferirle significado y sentido. Es vergonzoso considerar a un movimiento militar totalitario, violador sistemático de los derechos humanos con legitimidad (a lo más, una parte menor) en la representación del todo. Ahora creo que nada cabe esperar de NNUU y todo de la diplomacia entre las naciones y la realidad viva.