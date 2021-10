La crisis que viene

Por subir, está subiendo hasta un combustible tan sucio y desprestigiado como el carbón. Uno que los países serios y comprometidos con la defensa del medio ambiente, como España, no quieren utilizar para producir energía. Aunque luego no tiene el menor problema de conciencia en comprar electricidad producida con carbón por un país vecino, como es el caso de Marruecos. Hemos pasado de venderle a comprarle energía sucia de sus centrales de carbón, que no pagan los derechos de emisión de CO2 que le han impuesto los países europeos a sus consumidores (que son quienes apoquinan al final la pasta gansa). O sea, hechas las leyes, hechas las trampas. Así somos de estupendos.

Si esto sigue como va, se presagia una tormenta perfecta, como un torpedo dirigido hacia la línea de flotación de la reactivación económica que se esperaba tras la pandemia. La subida de los costos de la energía supondrá un imparable alza de los precios y la pérdida del valor adquisitivo de los salarios. La temible inflación –un 4% en septiembre– nos está enseñando sus primeros colmillos. Las sanciones por las emisiones de CO2 y la voracidad fiscal de las haciendas estatales sobre la energía, cuando suben las materias primas, convierten un bien básico en un lujo asiático para las economías familiares.

Canarias es uno de los territorios más pobres del Estado, con los salarios más bajos, las menores rentas familiares y la mayor tasa de exclusión social. Pero, además, el costo de la vida es muchísimo mayor en las islas. Los más pobres con la vida más cara. Una combinación letal. Y que va a empeorar vertiginosamente el año que viene.