Vivir sobre volcanes

Esta situación se repite en toda Canarias. En Lanzarote, lo que llaman tierra de barro: Vega de Guatiza- Mala, depositados por el Barranco Tenegüime; en Gran Canaria, con la defensa del suelo de cultivo y colonización de montañas para la población como las de Guía-Galdar, Cardones y Arucas; en Tenerife, en suelo marginal ocupado por viviendas como Punta Brava, Las Aguas, Montaña de Aregume, Montaña de Taco –tanto en Santa Cruz como en Buenavista-Los Silos, o las casas construidas en el volcán de Arafo (Güímar) y las lavas en la costa de Guía Isora, Alcalá, Playa San Juan y los poblamientos al borde de los Barrancos de Acentejo o Montaña Challofita en Los Cristianos (Arona).

En La Palma tenemos los oasis agrarios en la costa de Tazacorte al Remo, Montaña Tenisca poblada por inmigrantes, costa oeste de Fuencaliente y viñas cultivadas en arenados naturales como es el caso de la viña de Malvasía y las sorribas desde Fuencaliente a Barlovento sobre lavas o pedregales.

En El Hierro encontramos el Valle del Golfo, con numerosos malpaíses con suelos de la meseta del Nisdafe convertidos en los espacios más productivos de las islas y luego tenemos los Machupichu gomeros en la Isla Colombina.

Creo que no es serio que digan desde la metrópoli que no se pueden construir casas en suelo volcánico arropados por la protección del malpaís, ya que eso indica el alto nivel de ignorancia de los que no conocen nuestra tierra. Solo hay que ver lo que ocurre en el mundo, desde Islandia a Japón, y no digamos en la Isla de Java, en la que viven 150 millones de personas en 130.000 km2 con cientos de volcanes, o de las poblaciones en California en torno a la falla de San Andrés. Por lo tanto, hemos de vivir y domesticar la naturaleza, haciendo un esfuerzo por tratar lo mejor posible las relaciones humano-naturales.

Hemos de participar con los vecinos de La Palma, contando con ellos, orientándonos con los afectados para ordenar un área en las proximidades de las zonas agredidas por la lava. Creo que lo razonable es contar con ellos para hacer esas obras. Cuando acabe el episodio volcánico, hay que crear espacios dotados de servicios en superficies en la que se puede hacer una vida lo más próximo a las localidades anteriores y con elementos que les asocien con lo que han perdido. Se trata de dignificar el mañana contando con el ayer.

En los temas agrarios hemos de hacer algo similar. Hay que poner recursos económicos para volver, en lo posible, a la economía anterior, haciendo todo lo que esté en nuestra mano para crear vínculos ‘tierra-población’. Estamos necesitados de arraigar a la población al agro. La parte afectada por la lava era un agro con un nivel de prosperidad importante, incluidos los residentes no campesinos, por lo que hay que volver a armonizar lo rural y los servicios,

Creemos que pasados unos días del desastre, cuanto tengamos los temas básicos resueltos como son el alojamiento y los temas sociales (vivienda, alimentación, cuidado de mayores, colegios, etc), hemos de realizar un esfuerzo de comunicación y de articulación del tejido social anterior que hilvane al pueblo y los territorios con las Administraciones. Hay que realizar en una labor de encuentro, de valorar, de dignificar un pasado heroico que hizo un oasis de prosperidad sobre lavas que casi humeaban y que hoy, con la legislación actual, no sería posible.

Armonizar población y naturaleza.-

Los responsables políticos y ambientales tendrán que cambiar un marco legal de terrenos que hoy figuran como ‘protegidos’, algo que es agresivo para nuestro pueblo. Creo que el malpaís y la lava no la hemos de proteger dada la agresividad de ésta hacia la vida y el bienestar de la sociedad urbana agrario de La Palma.

La Covid-19 y los aspectos ambientales nos hacen meditar sobre lo importante que es mantener las actividades agrario-ambientales con la sociedad de servicios. Hagamos todo lo posible por armonizar la naturaleza, la agricultura y las actividades del sector del turismo. Es bueno que hagamos lo posible por seguir integrando los nacidos fuera de la isla de La Palma como vecinos vinculados el territorio y su problemática. Y cuando se enfríen las lavas de la fajana de Tazacorte, espero encontrar a nuestros jóvenes haciendo surcos y sembrando ilusiones y compromiso con el futuro.

Desde estas líneas, quiero expresar mi máximo respeto y cariño para las generaciones que transformaron las lavas y malpaíses en el vergel que anegó la maldita lava del volcán Cumbre Vieja. Y un mensaje de ánimo para toda la población y las personas que están trabajando para que nuestra Isla Bonita se recupere lo antes posible.