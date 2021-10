El penitenciario que no llegó a obispo

En los años lejanos de la infancia, todavía en plena guerra civil, cuando reabrió sus puertas el Colegio Nava y aquellos maestros primeros –nunca supe si eran o no religiosos– vestían uniforme castrense, cada mañana coincidía con Vicente Cruz Gil en el patio del viejo edificio de la calle de la Carrera, para el izado de la bandera. Militarmente alineados y brazo en alto cantábamos el himno nacional, con letra de Pemán trufada de triunfalismos y ensoñaciones que no alcanzábamos a entender; la imaginación infantil correteaba por otros senderos.

Nos reencontramos de nuevo en el recuerdo, instalados ya en el caserón de los Mesa los hermanos de La Salle –sotana negra, clásico babero almidonado, trocitos de regaliz para premiar comportamientos–, él yendo hacia la clase del hermano Teodosio, yo a la del hermano Manuel, al que le debo haberme enseñado a congraciarme tempranamente con la palabra, a deambular con fruición por el extenso solar de la lengua que nos une y reúne. Pronto tomamos caminos divergentes, uno al Seminario de la calle de Santo Domingo, el otro a la Academia Iriarte, para comenzar el bachillerato. En 1954 asistí a su ordenación sacerdotal con una decena de nuevos presbíteros.

Años más tarde, siendo Vicente Cruz rector del Seminario, el obispo Pérez Cáceres me llamó a formar parte del claustro de profesores del centro de estudios eclesiásticos, para explicar Literatura. Fue aquel un periodo de intensa relación con el antiguo compañero de palotes y primeras letras. Tuvo incluso la deferencia, a finales de los cincuenta, de encomendarme la lección de apertura del curso académico.

Apenas fallecido el inolvidable prelado nivariense en agosto de 1961 comenzó a rumorearse que su sucesor iba a ser don Vicente Cruz. La gente se alegró. En determinados círculos sociales y eclesiales se daba por hecho. Pero la política se interpuso. Prevaleció la candidatura del redentorista don Luis. Aseguraban quienes presumían de bien informados, que todo se coció en una operación inmobiliaria de trueques, muñida en parte en la alcoba del dictador.

Don Vicente, canónigo penitenciario de la catedral nivariense desde 1958, hubiera sido un obispo conservador pero permeable a los aires renovadores del Vaticano II, cercano como su maestro y mentor a los humildes y necesitados, bien preparado intelectualmente, refractario a halagos al poder, muy en su lugar y a la vez dialogante. Poseía una base pastoral bien consolidada en los años de párroco en el barrio de San José del municipio palmero de Breña Baja, que en agradecimiento a sus desvelos le dedicó una calle.

Fuimos vecinos muy próximos, párroco de Santo Domingo él, jefe de la Administración de Correos y Telégrafos yo (eran todavía tiempos de pluriempleo), separados por una angosta senda peatonal. Compartimos el inmenso sobresalto, que lo marcó, de ver cómo, por una imprudencia sacristanil, comenzaba a arder la imagen de la Virgen del Rosario y peligraba el templo. La utilización en apenas segundos de los extintores del edificio postal y telegráfico inmediato evitó la que hubiese sido una tragedia. Nunca lo olvidó; tampoco, la intervención personal para que el escultor Manuel Bethencourt y el restaurador Antonio Ayala repararan con rapidez los desperfectos que el fuego causó en la imagen.

Solía llamarme por teléfono, a veces con el pretexto de algún artículo mío. No siempre coincidíamos en criterios y apreciaciones. Pero la amistad estaba por encima de discrepancias. En junio lo hizo para, como buen cura, felicitarme el santo, en la onomástica. Yo en septiembre, por su cumpleaños. Pero ya no me respondió. El domingo, mientras desde la torre catedralicia se abatían abrumados sobre la ciudad los dobles funerales, alguien que lo conocía desde cuando vivió en la lagunera calle Morales, se me acercó y me dijo: «Era una persona buena».