Sobre negacionistas y otras hierbas aromáticas

Eso, cuando leemos las noticias. La mayoría de las personas que tienen acceso a internet (una gran burrada de seres humanos) nos quedamos en la superficie (no todos), en el titular, y nos hacemos una composición de lugar sesgada pero gracias a la cual podemos estar al tanto de lo que ocurre en el mundo. Más o menos.

Luego están los que se informan por Twitter. O peor, por Facebook, YouTube, Instagram y suma y sigue. Y no, no me estoy refiriendo a quienes siguen los rotativos y cadenas oficiales de noticias por estos medios, no. Me refiero a aquellos que dicen estar informados leyendo los comentarios que se hacen a una noticia publicada por algún usuario en una de estas redes.

La verdad no se basa en hechos.

La verdad ya no es comprobable.

Los registros no sirven.

La Historia es mentira.

La palabra “negacionismo” lleva circulando ya bastante tiempo. Mi primer recuerdo de ella fue en la facultad, con los negacionistas del cambio climático. Aquello tenía sentido. Se podía seguir el rastro de un negacionista hasta una u otra petrolífera, eléctrica o, en definitiva, empresas relacionadas con la actividad a la que señala la crisis climática. Fácil. Cada uno defiende sus intereses, a voz en grito si hace falta. Luego ya se encargarán sus amanuenses de difundir la palabra y convencer al ciudadano medio.

Luego vinieron muchas desgracias: el 11-S, el 11-M, Afganistán, Fukushima, la crisis China, la pandemia de Covid… Algunas de ellas, para regocijo de los conspiranoicos, sí ocultaban hechos e intereses oscuros que alimentaron la teoría de “el gobierno miente”. Aunque si se tira del hilo, se puede llegar de nuevo a intereses personales financieros.

Entonces empieza a llegar a nuestros oídos que hay una panda de ignorantes por el mundo que anda predicando que la Tierra es plana, y que eso de que es redonda es un montaje del Gobierno en connivencia con Hollywood.

Locos, dijimos. Ya se les pasará, aseguramos. Cuál fue nuestra sorpresa cuando, no solo no se les pasó, sino que cada día reclutaban más adeptos. ¿Cómo era posible que gente con estudios (al parecer), gente capaz de razonar (al parecer), que lee y se informa, pueda dudar de la redondez de la Tierra, o incluso afirmar que es plana? Más aún: ¿cuáles serían las ventajas de mantener a todo un planeta en la oscuridad respecto a este tema? ¿Quién se beneficia de ello? ¿Y cuáles son estos beneficios?

Existen dos corrientes sobre cómo debemos enfrentarnos a un terraplanista. La primera de ellas es: ni lo intentes, no es posible razonar porque no atienden a razones. La segunda es: escucha con atención, porque el movimiento no es ninguna tontería y hay que tenerlo muy presente.

En el documental Behind the curve (cuyo título en español es mucho menos poético: La Tierra es plana) se hace un seguimiento bastante interesante del recorrido de Mark Sargent, el promotor de esta teoría conspiranoica. Sargent afirma que decidió dedicar su tiempo a estudiar esta mentira cuando se dio cuenta de que ya les había dado un repaso a todas las demás. “Yo miro al horizonte y no veo ninguna curva” dice. En realidad es un buen punto de partida: observo y me hago una pregunta. Esto es el método científico. Prosigamos. Me he hecho una pregunta y para contestarla debo diseñar un experimento.

Y lo hicieron. No uno, ni dos, sino multitud de ellos. Y he de admitir que son experimentos bien diseñados y ejecutados, con una gran creatividad, y que no me importaría en absoluto poder llevarlos a cabo con mi alumnado.

Pero los experimentos no arrojaron los resultados deseados. Cuando eso ocurre, (y habiendo comprobado que el experimento fue llevado a cabo de manera correcta) hay que descartar la hipótesis de partida, reevaluar la situación y formular una nueva hipótesis. Sin embargo, el equipo de terraplanistas concluyó que cada resultado que confirmaba que la Tierra era redonda era simplemente un revés. Había que seguir buscando la manera de conseguir que el experimento permitiera concluir lo que ya habían asumido como cierto. El método científico, que se empezó a desarrollar en la época de los pensadores griegos, voló por la ventana en un abrir y cerrar de ojos.

Cada tragedia ha demostrado que este país, y supongo que no es el único, está superpoblado de expertos que cuestionan con nada en la mano hechos que han sido objeto de estudio durante siglos; hechos que han sido probados después de mucho ensayo- error, y que pasaron a formar parte de una amalgama de datos que hace que nuestra vida sea, en definitiva, más libre y justa. La pandemia despertó a una jauría que recuerda a una escena de “La vida de Brian”, persiguiendo a un falso mesías por los mercados de Jerusalém, asumiendo como cierta cada palabra que decía, ya fuera sobre una calabaza o una sandalia.

Biólogos por la Verdad es un movimiento negacionista con varios objetivos. El primero es convencer a la sociedad de que las vacunas, en general, y las del Covid-19, en particular, son el mismo demonio. Más nos valdría inyectarnos radio o plutonio. El segundo defiende… Bueno, en realidad aun no lo tengo claro, porque su discurso es tan ininteligible como vulgar es su vocabulario, pero creo que viene a decir que el virus no existe. Sí, como lo leen. No existe, no. No es que sea una estratagema de las farmacéuticas, o un ataque de China a Estados Unidos que se les fue de las manos. No. Simplemente no existe. Lo cuestionan todo, lo niegan todo y ante eso es muy difícil discutir con nadie.

Los datos muestran que la vacuna es eficaz en un 80%. Los datos mienten.

Los estudios lo confirman. Los estudios están manipulados.

Los registros históricos afirman que hubo unos 50 millones de muertos en la epidemia de gripe española. Los registros son falsos.

Hay una erupción volcánica en La Palma. Está orquestada.

Conocen algunos datos y manejan algo de información, siempre la misma y siempre usan la misma estrategia. Preguntan y preguntan hasta que por fin llegan al punto en el que tienes que admitir “No lo sé”. Que tú no lo sepas no quiere decir que no haya nadie en el mundo que pueda saberlo, o que no se pueda comprobar de manera científica. Pero eso no les sirve, porque para ellos hechos y opinión es lo mismo. Que tú desconozcas un dato es la prueba de que se puede dudar de la veracidad del mismo. No lo sabes, luego es mentira. Abre los ojos. Te están engañando.

No sé muy bien cómo hablar con un negacionista, y reconozco que muchas veces me retiro de la discusión porque me veo perdiendo los papeles. Pero no se equivoquen. En un mundo en el que los influencers poseen la verdad absoluta, sin más datos que la respalden que el número de seguidores de su cuenta de Instagram, la Historia está en peligro. Los derechos conquistados a lo largo de tantos siglos, con la sangre derramada de muchos que fueron considerados herejes, están en peligro. El método científico permite separar la verdad del poder y de quien lo ostenta. Ya no es el Rey quien sabe más que nadie, ya no son los Cardenales quienes deciden el futuro de una mujer que osó decir que una infección no se cura con sangrías. La ciencia es más que una asignatura dentro de un aula o un currículum.

Es libertad.