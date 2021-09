Pautas para empezar muy bien el otoño

No sé si habrás observado que somos como árboles. Desde que nacemos vamos creciendo poco a poco cada día. En un principio nuestras raíces no son muy fuertes, sino que vamos desarrollándolas con el tiempo. Al igual que los árboles debemos cuidar nuestra alimentación ya que necesitamos estar fuertes y sanos para soportar tormentas, vientos, o épocas de sequía. Pero para el ser humano la peor tormenta no es la meteorológica, sino la que se crea en su propia cabeza. Por este motivo no solo debemos estar fuertes y sanos físicamente, sino también mentalmente. Lo que en psicología llamamos fortaleza mental. ¿Para qué? Para lograr que lo que sucede en el exterior, en nuestro entorno, desestabilice lo menos posible a nuestro interior.