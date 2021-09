Parot, un ‘pied noir’ que hizo de Bayona su ‘banlieue’

El francés Henri Parot de haber cometido sus crímenes en Francia moriría en prisión, sin contar con que el régimen carcelario de aquel país es mil veces más duro que el español. En España no hay cadena perpetua. Es la que cumplen un etarra que mató a un gendarme hace unos años en un centro comercial y el hermano de Parot. En Francia, a diferencia de España, los valores ilustrados del principio de responsabilidad personal, la autoridad/legitimidad del Estado-nación, la importancia de la ley como gran reguladora de la vida social, existen y además con plena vigencia, respeto y adhesión de la ciudadanía. Ocurre en los países formados por una ciudadanía adulta y sin complejos, y con sentido de lo que son los pilares de la sociedad en que se funda, y no están a las tarascadas políticas. Los españoles tan afectos históricamente a los absolutismos, al poder tutorial religioso y de derechas o de izquierdas, el individuo se disuelve en feligrés, clase social, partido, nacionalidad, y dependiente o víctima, por tanto la idea de responsabilidad no le es nada próxima. La falsa clemencia, sensibilidad y exculpación no son más que inhibición, dejación, irresponsabilidad.