Una de las posibilidades que nos depara la pandemia del coronavirus, que no cesa, dependiendo de su evolución, que no tiene visos de que desaparezca del planeta a corto plazo, es que se tenga que recurrir en algún caso, ojalá que no, a nuevos confinamientos, puesto que mientras un solo país del planeta no alcance una vacunación efectiva de la mayoría de sus habitantes, el riesgo de propagación y contagio hacia otros territorios es una posibilidad real, de ahí la necesidad de impulsar la vacunación en todo el mundo para reducir la brecha existente entre los países ricos y pobres hasta lograr, al menos, que el 40% de la población del planeta tenga pauta completa de vacunación al finalizar el presente este año.

Por tanto, todas las medidas que adoptemos para prepararnos ante un hipotético confinamiento, o simplemente ante una cuarentena o encierro, no están de más. Una de ellas, por la que opté en el confinamiento del 2020, es la música, especialmente la clásica, y más concretamente la radio clásica de la cadena pública Radio Nacional de España, a la que felicito y de la que soy fiel admirador y usuario, dado que la música ayuda a sobrellevar el estrés emocional, convirtiéndose en uno de los recursos más socorridos durante el confinamiento si lo comparamos con otras actividades que también pueden ayudar a regular las emociones, como, por ejemplo, las manualidades, el deporte, la jardinería o la meditación, dependiendo de las condiciones y características de cada vivienda.

Y es que la pandemia puede producir un fuerte estrés, y contra éste un recurso efectivo es la música, la “coronamúsica”, de acuerdo con un trabajo de investigación publicado en la prestigiosa revista Nature, del que son autores la doctora Melanie Wald-Fuhrmann, directora del Instituto Max Planck de Estética Empírica (Fráncfort, Alemania), la doctora Lauren K. Fink, y otros científicos, que han investigado si la música ayuda a la regulación emocional en tiempos de crisis y mediante qué mecanismo, tal como lo publicó originalmente en alemán el doctor Thomas Kron en Univadis y lo adaptó Medscape al español.

Lo cierto es que la mayoría de las personas resisten los estados de estrés y eventos potencialmente traumáticos, pero otras desarrollan patologías relacionadas con el estrés que causan las restricciones de la pandemia y por sus efectos imprevistos, y no todas las personas lo afrontan por igual, lo que conocemos como resiliencia (capacidad de soportar el estrés psicológico).

El trabajo en cuestión recoge la participación de más de 5.000 personas presentativas de 6 países de 3 continentes durante el confinamiento de abril a mayo de 2020 de Alemania, Francia, Reino Unido, India, Italia y Estados Unidos, quienes respondieron a las preguntas de una encuesta en línea sobre el uso de la música para afrontar la crisis, concluyendo que más de la mitad de los encuestados contestaron que la utilizaban para hacer frente a las tensiones emocionales y sociales, de tal forma que éstas se pueden afrontar escuchando o haciendo música, pudiendo así regular la depresión, la ansiedad y el estrés, estrategia que se utiliza especialmente cuando se escucha música.

Además, la música con letra tiene un potencial de afrontamiento especialmente grande, ya que puede combinar la actualidad y la función sustitutiva social con la capacidad de la música para influir en las emociones de las personas y proporcionar alivio, y piezas musicales y letras de canciones ya existentes han sido revisadas para usarlas contra la pandemia, confirmándose su utilidad por los millones de reproducciones que han recibido muchos de estos temas o videos en todo el mundo.

Finalmente, la “coronamúsica” también puede transmitir información sobre el virus y las medidas de higiene necesarias de manera atractiva y persuasiva, solicitando a la ciudadanía que cumpla con la normativa y las medidas preventivas de protección, influyendo en el comportamiento humano y en su capacidad de adaptación a la pandemia.