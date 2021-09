Pues ya estamos. Nos faltaba un volcán y vamos camino de conseguirlo. Todo parece apuntar a que la erupción en La Palma es inminente. Las palabras tranquilizadoras valen lo que una aspirina para los nervios. O sea, nada. Nos dicen que estamos en manos de los expertos. Pero los expertos están en manos del azar. Nadie sabe por dónde va a salir exactamente la erupción, en el caso de que la lava surja de las entrañas de la tierra. Nuestros volcanes no son especialmente virulentos. Por ese lado podemos estar tranquilos. Pero que se produzca en Cumbre Vieja produce miedo por esa conocida leyenda de que casi media isla se puede desplomar hacia el mar. Ya están preparadas las evacuaciones de algunas miles de personas. Y poco más se puede hacer, salvo esperar. Bueno, hay una cosa. Dice una vieja frase de póker que en toda mesa siempre hay un primo. Y que cuando te sientes tienes que averiguar, en cinco minutos, quién es. Si pasado ese tiempo no lo averiguas, no sigas investigando: el primo eres tú. A nuestro sufrido presidente le podríamos recomendar lo mismo. Tiene que averiguar quién le ha echado mal de ojo. Y sobre todo, quién es el gafe que tiene al lado para echarle agua bendita. Y han pasado dos años. No digo más.