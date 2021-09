El problema es que la prestación no va a suponer un cambio real de modelo en el sistema de ayudas económicas contra la pobreza. Las cifras son muy reveladoras: en Canarias hay hoy 375.000 personas en situación de pobreza severa y las ayudas actuales –Prestación Canaria e Ingreso Mínimo Vital- no llegan conjuntamente a 16.000. Con la Renta de Ciudadanía, en el mejor de los casos –y es muy optimista pensar que pudiera ocurrir así- se llegará antes de final de esta legislatura a cubrir a 15.000 o 20.000 personas más, entre otras cosas porque la nueva ayuda es más compleja en su tramitación y gestión que la PCI que viene a sustituir. Y es precisamente en la incapacidad manifiesta para tramitar y gestionar las ayudas donde fallan las propuestas e intenciones de Derechos Sociales. Hacer más complicado el acceso a una prestación de último recurso no parece lo más sensato, sobre todo cuando al final, lo único que se va a cambiar va a ser el nombre. El formato para acceder a la PCI es ya bastante complicado, y las explicaciones que ofrece la consejería en su web no contribuyen mucho: la información confunde con dos cuantías mínimas –478 y 127,59 euros mensuales- y solicita aportar más de una decena de documentos para iniciar el trámite: el modelo de solicitud, el DNI, permiso de residencia o TIE del solicitante y de las personas que conformen la unidad familiar, más el libro de Familia, el certificado de empadronamiento, certificado en caso de ser pareja de hecho, documento de separación o divorciado -sentencia de divorcio o auto judicial-, vida laboral y afiliación social de los miembros de la unidad familiar, inscripción como demandante de empleo, certificado de ingresos bancarios de la unidad familiar, recibo del último pago del IBI y declaración del IRPF. Afortunadamente, la web de la Consejería recuerda que hay un sistema para resolver los trámites de forma ‘telepática’, pero sólo si se dispone de DNI electrónico o firma digital. Llevan con lo de la «solicitud vía telepática», desde agosto de 2020.

En fin… el Consejo Económico y Social también respalda la iniciativa, que desea ver encajada en una revisión más amplia y ambiciosa de los servicios sociales, no basada sólo en la ayuda y el subsidio. El Consejo que asesora al presidente del Gobierno en cuestiones sociales y económicas, se sorprende de que la ley no mencione la pobreza, como si negar su evidente peso en la sociedad de las islas supusiera empezar a vencerla. Muy al contrario, retorcer el lenguaje tirando de eufemismos –vulnerabilidad, marginación- para ocultar la evidencia de que un cuarenta por ciento de los canarios son pobres, es sólo manipulación y propaganda.