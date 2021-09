Problema resuelto

Bochornoso. La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias era la noticia de ayer. Se debatía, en el primer punto del orden del día, el famoso, polémico y espeluznante informe de la Diputación del Común, en el que se denuncia la existencia de ratas, cucas, chinches, suciedad y malas prácticas, en algunas residencias de mayores de Canarias.

A la hora en que daba comienzo la sesión, varios de los portavoces de los grandes grupos políticos no se habían presentado. Y ahí estaba la presidenta, María de Río, arrebatadoramente sincera a la hora de confesar su ignorancia, preguntando dónde puñetas estaban los diputados. Y el Diputado del Común, Rafael Yanes, pacientemente, esperando para intervenir. Un claro ejemplo de lo que les importa todo.

Yanes no pudo ser más diplomático. Intentó salvar la responsabilidad del Parlamento, de la Consejería, de los diputados y del mundo mundial. Trató no echarle tierra en los ojos a Derechos Sociales por su demostrada falta de diligencia y sensibilidad a la hora de tratar el informe. Aseguró que la mayoría de los centros de mayores funcionan ejemplarmente, pero no se cortó a la hora de hablar con crudeza de las deficiencias encontradas “en una minoría”. Y fue a saco. “Es inaceptable”, dijo, con más razón que un santo, “aunque sea en un solo centro”.

Según parece solo hay cinco inspectores para controlar las residencias. Y, claro, se alega que es insuficiente. Es difícil de entender que una sola persona, una adjunta del Diputado del Común, haya liado la mundial con un informe, hecho por ella, sobre casi treinta centros. Cabe preguntarse si cinco no podrían hacer cinco veces lo que hace uno.

La presidenta María del Río, de Podemos, que no se entera de otras cosas, en esto lo tiene todo claro: Las ratas, las cucarachas y las chinches, son el resultado de los malvados empresarios privados. Y su denuncia es una conspiración de la oposición y la prensa amarilla. Los casos denunciados vienen de atrás y son responsabilidad de Coalición Canaria “y sus medios afines”. Qué confortable hipocresía utilitaria es culpar siempre al pasado y matar al mensajero.

Sin embargo, ¡oh cielos!, la señora Del Río afirmó, acto seguido, sin transición de continuidad y sin aparente conflicto mental, que en Canarias hay más de doscientas treinta residencias para mayores y que la inmensa mayoría son espléndidas. ¿No eran los empresarios unos depravados? ¿Son también esas residencias una herencia de Coalición Canaria y de Viriato? ¿En qué quedamos? Noooooo. Esas no. Solo en las que haya cucarachas.