Zerolo, de nuevo

Cuando concluya este procedimiento, apoyado con cierta demora por la fiscalía, se cerrará probablemente la última investigación ya posible sobre la etapa de Zerolo al frente de la alcaldía santacrucera: Zerolo fue alcalde durante 16 años, y fue considerado el político con más futuro para asumir el liderazgo tinerfeño, tras ganar tres mayorías municipales –gracias al voto de miles de chicharreros- incluso con el ‘caso Teresitas’ ya judicializado, con la compraventa del frente de playa suspendida por el Supremo, o después de haber sido implicado en el caso ‘Fórum Filatélico’. Hoy, cumple prisión en Tenerife II, celosamente protegido por un par de reclusos, y recibiendo sólo a personas muy próximas. Zerolo se encuentra hoy muy alejado de su antiguo partido, que le sustituyó por el actual alcalde, José Bermúdez, e inició una depuración de concejales y funcionarios de su cuerda implicados en la operación, aunque la Justicia no los considerara directamente responsables de la malversación. Después de dos años y medio de reclusión, es probable que Zerolo no sea del todo consciente de que el Tenerife actual no es el mismo de la etapa en la que el gobernaba la ciudad cuando estalló el escándalo de Las Teresitas, destapado en Tenerife por un pequeño periódico que publicó la denuncia de ‘Ínsula Viable’. El poder empresarial no se concentra hoy en las mismas pocas manos de antes –los dos empresarios más conocidos de la isla le acompañaron, por cierto, a prisión-, los bancos actúan hoy al margen de la presión política local, y la creciente ola de rechazo, vigilancia y denuncia de las prácticas de corrupción han logrado más controles en el gasto público. Un ‘pelotazo’ como el de Las Teresitas, o la decisión de devolver el canon de ‘Emmasa’ a Sacyr sería hoy más difícil.

Pero el caso que hizo famoso a Zerolo no se cerró del todo: nunca se encontró el dinero que habría cobrado por Las Teresitas, aunque en medios policiales se sigue creyendo que lo puso en manos de su más conocido testaferro, y que el dinero se invirtió –con su personal concurso- en la creación y compra de varios medios de comunicación, con cuya ayuda esperaba presionar para evitar su condena o reducirla. No lo logró, porque a veces el dinero no basta para conseguir todo lo que se quiere. Aunque a veces sirve para pagar alguna venganza.