El infierno, dice la frase, está empedrado con buenas intenciones. El decreto ley que ha alumbrado el Gobierno de Canarias en materia sanitaria, en un difícil parto, intenta sortear a los tribunales de Justicia de las islas, que ya han dicho varias veces que los derechos fundamentales de los ciudadanos no se pueden limitar o suspender.

Algunos consideran que el fin justifica los medios. Y que, por lo tanto, las buenas intenciones de las normas legitiman sobradamente cualquier quebranto de las libertades. Pero no es así. La condición de ciudadanía, de la que emanan todos los poderes que se ejercen delegadamente en su nombre, establece una serie de derechos y deberes que no se pueden vulnerar por los ciudadanos que gobiernan. No se pueden establecer normas que vulneren libertades esenciales o que discriminen a unos ciudadanos sobre otros.

Hay personas que no se quieren vacunar. Y están en su perfecto derecho a hacerlo, aunque sea una decisión que la inmensa mayoría considere estúpida, porque pone en riesgo sus propias vidas. Establecer medidas que merman los derechos de esos negacionistas o que se les restrinja el ejercicio de sus libertades es absolutamente inconstitucional. Y eso es lo que hace, o parece hacer, en algunos inquietantes párrafos, la nueva norma que traerá cola.

Y me temo, además, que se hace sin fundamento científico. Al amparo de lo que establece el decreto canario podría deducirse que determinados trabajadores, públicos y privados, tendrán que presentar obligatoriamente un certificado de vacunación o, caso contrario, una prueba PCR periódica, para desempeñar sus funciones, puesto que si se tratan de trabajos que implican relación con el público, no estar vacunado podría estar poniendo en riesgo a los demás.

Pero es un hecho que estar vacunado en nada impide que una persona sea transmisora del virus. Tener el certificado de vacunación de pauta completa solo indica que la persona que lo posee está mucho mejor protegida ante los efectos del virus porque, si se contagia, los efectos de la infección serán más leves. Pero el vacunado sigue siendo un vector de transmisión. Incluso ante nuevas variantes, como la delta, se empieza a dudar de la efectividad plena de las vacunas que nos han inoculado.

Endosarle a los no vacunados el estigma de ser potencialmente más peligrosos para los demás es una presunción sin mucho fundamento. Lo son, pero para ellos mismos. Por otra parte, más allá de este polémico asunto, el decreto ley establece una serie de normas bastante sensatas. Pero algunas de las restricciones que establece —en el distanciamiento social-- seguramente decaerán en cuanto a alguien le de por pasar por los juzgados. Los gobiernos autonómicos no son los que tienen que hacer leyes excepcionales contra las pandemias. Es otro, que está en Madrid y que de momento no ha dicho ni mú.