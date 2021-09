Es una buena noticia que Héctor Gómez haya sido nombrado portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Es buena sobre todo para él. Pero también nos permitirá escuchar en Madrid, por primera vez, a un portavoz socialista que hablará con el acento de las islas. Como Pedro Sánchez no da puntada sin hilo, hay que leer este movimiento, además, en clave política. Si Héctor Gómez deja plaza vacante en la ejecutiva federal habrá que ver si —como me cuenta algún buen amigo socialista pata negra— Carolina Darias ocupa la plaza. Porque si es así, échale hilo a la cometa de los rumores. Sánchez es de los que piensa que los ministros son los mejores candidatos a las presidencias autonómicas y la operación de Salvador Illa le salió redonda en Cataluña. Si impulsa el papel de la ministra canaria de Sanidad no descarten que esté pensando en apostar por ella para la pelea electoral en las islas. Después de ver el cadáver exquisito de la andaluza Susana Díaz todo es posible.