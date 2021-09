La escultura de Ávalos

Con cuánta facilidad se cambian hoy los rótulos de las calles de nuestras ciudades y pueblos, muchas veces sin otro criterio que la animadversión de unos cuantos vecinos o del alcalde de turno al nombre que se quiere sustituir. Con frecuencia se actúa por motivos ideológicos no siempre fieles a la historia o a las tradiciones, otras veces en contra de ellas; muchas, por razones espurias. Los casos son numerosos. Unos cuantos levantan la voz antes que la mano y ya están organizada la movilización y la algarada. Mientras escribo esto viene a mi mente una popular canción italiana que dice «en este bello y feliz país aquel que grita más fuerte tiene razón» (en italiano, quello che grida più forte ha raggione). ¡Las pasiones al descubierto!

Como quiera que vivimos en democracia, basta una mayoría suficiente en el municipio o en la institución que sea para que lo allí acordado se considere democrático. No siempre se ha actuado así. Aquí se han hecho cambios muy significativos y con tanta celeridad –aunque acertados– como aquel que, un buen día por la noche, sin contar con nadie, sustituye unos rótulos por otros y lo que a la cena era la Rambla del General Franco al desayuno es la Rambla de Santa Cruz. Renombrar sería tarea fácil si se hiciera con sentido común y buen gusto. Resignificar es otra cosa; es dar un nuevo significado a lo ya existente, asignarle otro nombre al objeto que queremos resignificar sin tergiversarlo ni destruirlo. Es lo que se hace a diario en cualquier campo o actividad humana porque la vida y las personas evolucionan.

Vamos al grano. La escultura de Juan de Ávalos en la esquina norte de los jardines de Almeyda y en la confluencia de la Avenida de Anaga (oficialmente tiene otro nombre) con la Rambla de Santa Cruz (hasta hace bien poco también tenía otro nombre) se encuentra en un lugar muy destacado de nuestra ciudad. Está considerada obra de arte e integrada en un artístico monumento. Parece lo más razonable dejarlo como está, aunque restaurado y limpio porque su estado actual es penoso y deplorable. Así mismo, deben recuperarse sus dos originales e imprescindibles elementos: el agua y la iluminación. De vez en cuando se oye alguna voz que pide su destrucción o desmembramiento ignorando que Ávalos es uno de los más grandes escultores del siglo XX. Sus bronces no los creaba obedeciendo a lo políticamente correcto ni su cincel labraba la piedra a golpe de ideología alguna. Su obra creadora es fruto de su prodigiosa inspiración artística.

La propuesta que hago es darle a la escultura el protagonismo de la fuente y asignarle una nueva significación: El arcángel San Miguel, patrono de Tenerife. Desde los primeros siglos de la cristiandad en la iconografía tradicional presente en todo el orbe –Miguel es uno de los nombres más universales– se representa a San Miguel con las alas propias del orden de los ángeles y arcángeles abiertas y blandiendo una espada. En la escultura de Ávalos, las alas del ángel están desplegadas, como sobrevolándonos, y sobre su dorso, una erguida figura humana empuña la espada, aquí sin blandir en señal de paz y en posición de firmes –pecho fuera, barbilla en alto, hombros atrás, mirada al frente– o sea, en vigilia para significar el cuidado y la protección. En el pedestal el artista pasa del bronce al granito para conformar un peñasco acantilado rodeado de agua que es la isla, la isla de Tenerife.

Nadie sabe cómo se llama el monumento porque tiene tantos nombres que no tiene ninguno. La primera fuente a consultar, Google, le asigna varios: Monumento al Ángel de la Paz, Monumento a la Victoria, Monumento del Ángel, Monumento a Franco. Sin embargo, la Fundación Juan de Ávalos se refiere a él como Monumento conmemorativo a la Paz, nombre que antepongo a los otros, aunque solo sea por el argumento de autoridad. Quizá por encontrarse en su municipio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no quiso quedarse atrás y en 2010 decidió denominarlo Monumento del Ángel Caído como el que existe en el Retiro de Madrid. No deja de ser asombroso pues el ángel caído es el demonio que, por cierto, fue expulsado del paraíso por el arcángel San Miguel. Siguiendo con el monumento, muy poca gente sabe que los nueve escudos que coronan las pilastras del fondo corresponden a las sedes de los partidos judiciales de la época de Santa Cruz de Tenerife (provincia). Google dice (?) que son «los escudos de las islas y de la ciudad». En realidad, el monumento pertenece a Tenerife y a su provincia, especialmente a la isla de La Palma de la que también San Miguel es patrono.

Escribo como ciudadano de Santa Cruz de Tenerife y lo que digo aquí no va de política ni de religión. Va de arte e historia. Atengámonos a la historia. En la ermita de San Miguel, en la plaza del Adelantado de La Laguna, catalogada como lugar histórico, se encuentra el primer testimonio a favor de la resignificación que propongo. Dos datos a tener en cuenta: uno, en su interior se celebraron las primeras juntas del Cabildo de Tenerife a poco de incorporarse la isla a la Corona de Castilla, y dos, allí se acordó nombrar patrono de la ciudad y de la isla a san Miguel y que su imagen presidiera sus respectivos escudos. No parece descabellado pensar que Ávalos tuviera en cuenta estas circunstancias al documentarse para crear su escultura. De hecho, el pedestal muestra un gran parecido con la de los primitivos escudos de La Laguna y de la isla.

No es este el momento de enumerar los argumentos a favor de la resignificación que planteo, aunque sin forzarlos, ya han salido algunos. Lo que sí quiero es referirme a quien por derecho propio debería asumir el liderazgo de esta propuesta, la institución mejor valorada y más querida de los tinerfeños, el Cabildo de Tenerife. Sería ejemplarizante que para la ocasión el Cabildo fuera de la mano de los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna y que en sus dirigentes se diera la conjunción del poder (potestas) y la autoridad (auctoritas). Correspondería al Cabildo elaborar los argumentos para la exposición de motivos y preparar su defensa ante el pleno, una vez conseguido el apoyo, a poder ser unánime, de los grupos políticos que lo conforman. ¡Qué tarea! ¡Qué titánica tarea! Pero se puede conseguir si los que se ponen al frente de la empresa, despojados de prejuicios, se emplean a fondo y evitan el despliegue de las banderas del no a todo. A los que por dedicarse a la cosa pública les toque decidir, habría que exigirles que piensen en grande dejando de lado sus criterios ideológicos y las políticas partidistas. Al monumento le auguro un final feliz: su recuperación para el patrimonio artístico de nuestra ciudad con su nuevo y definitivo nombre en el rótulo.

Ante hechos locales de actualidad como el que nos ocupa, aunque sea menor, se echa en falta el dictamen de las corporaciones e instituciones políticas y sociales de Tenerife entre las que subrayo, por mi condición de exvicepresidente de su Consejo Social, a la Universidad de La Laguna. Muchas voces se han oído a favor de resignificar la escultura de Ávalos, pero ninguna que yo sepa, ha sugerido un nombre para la misma. Dada la carga política que soporta esta escultura desde sus orígenes, allá por 1966, habrá que ser muy cuidadoso con lo que digamos “en esta bella y feliz ciudad” para hacerlo con pasión sí, pero sin apasionamiento. Con la razón; sin gritar; sin exabruptos; con argumentos. Así ganaremos todos.