La gente está cabreada con el precio de la luz. Y entonces aparecen los surferos. Políticos oportunistas que vienen con la tabla a cuestas para cabalgar la gran ola del descontento. Y hacen declaraciones de indignación. Y cómo va a ser esto. Y tal y tal.

Pero esto es como el que firma una hipoteca con el banco y cuando le aumentan los intereses se sube por las paredes. Hace algunos años, los gobiernos decidieron imponer sanciones a las emisiones de CO2. O lo que es lo mismo, a la producción eléctrica que se consigue con derivados de los hidrocarburos, como el gas o el fuel. Y eso es lo que nos están clavando ahora mismo por el lomo. Porque por si no se habían enterado, cuando los gobiernos hablan de “castigar” la contaminación están hablando de que lo paguemos nosotros.

España renunció hace años a la energía atómica. Teníamos miedo a que nacieran niños con tres orejas. Ahora se la compramos a Francia. Renunciamos al carbón, que era sucio de pelotas y ahora compramos energía de la central de carbón de Marruecos. Como los fariseos, no pecamos, pero no nos importa que los demás pequen por nosotros.

Muchos políticos que se hoy rasgan las vestiduras son los que han creado el desastre. Dicen que es un escándalo que las eléctricas ganen dinero a espuertas. En el recibo de la luz, esas empresas se llevan treinta euros de cada cien. Los otros setenta se los meten en el bolsillo las administraciones públicas. ¿Quiénes son, entonces, los buitres que se llevan el mayor trozo de carne?

Algunos dicen que esto se arregla nacionalizando las eléctricas. Como si los megavatios públicos fueran más baratos que los privados. Pura demagogia. Países como Italia, donde la empresa Enel es pública, están sufriendo parecidos precios que nosotros. Lo que quieren son más empresas, donde colocar más cargos públicos a dedo.

España ha apostado por las energías renovables y tenemos una planta instalada de 45 mil megavatios (de los 110 mil totales). Pero no tenemos donde almacenar esa energía. Y a veces no hay sol. O no hace viento. Por eso tienen que existir necesariamente otros sistemas de producción alternativos. Los que consumen fuel o gas. Y los precios del combustible que utilizan se han disparado. No solo aquí, sino en toda Europa. Y si nuestra luz es más cara se debe, entre otras cosas, a las cargas fiscales. Esto es lo que hay. Pero siempre que se monta un circo es normal que aparezcan los payasos.