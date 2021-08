Este verano, Pedro Sánchez y yo hemos veraneado juntos. O sea, en la misma isla. Claro que mis vacaciones me las he pagado yo y la del señor presidente salen del pecunio de todos. Con su avión, sus escoltas y sus guardias civiles sin turnos de descanso.

Aproveché Lanzarote para darme una vuelta por la isla, hablar con la gente y ver cómo está la cosa después del tsunami de pobreza sobrevenida que nos ha pasado por encima. Y lo han pasado mal. Muy mal. Las cicatrices se pueden ver en los comercios y negocios que estaban y que ya no están. Persianas cerradas como en un triste camposanto económico. Y gente en las esquinas –mayormente emigrantes– sobreviviendo nadie sabe cómo.

El señor Sánchez no vio estas cosas porque se estaba quedando en un palacete lo suficientemente grande como para no tener que salir. Uno con playa privada a la que se accede por unas cómodas escaleras, como en el plan de charcos. No se tuvo que romper los carcañales, como aquí un servidor, que prefiere el risco a la arena.

Pero ya que Mahoma no fue a la montaña –o sea, no salió– las colinas acudieron a rendirle pleitesía. Las autoridades de las islas desfilaron ante nuestro prócer con alpargatas para plantearle fruslerías, como la emigración o la pobreza. Y Sánchez, supongo, les habrá prometido oros y moros. Porque el presidente está ahora en plan estadista. Cerrando descosidos con Marruecos, a cuya monarquía le ha entregado la cabeza de una ministra y sus colaboradores como muestra de buena voluntad. Y preocupado por la pobre gente desesperada que trajimos de Afganistán, ese lejano país en donde cien soldados de nuestro país perdieron la vida. Algunos dirían que para nada.

Sánchez, desde su chalé en Lanzarote, confirmó que España recibiría con los brazos abiertos a los afganos que quieren huir del terror talibán. Es de agradecer. Se han dispuesto aviones con diligencia para sacar del matadero a cientos de personas desesperadas. Los españoles somos unos expertos en retiradas y no es la primera vez que salimos de un país árabe con el rabo entre las patas. Eso que le podemos enseñar a los norteamericanos. Y si nos ofrecemos como santuario para los afganos que el señor Biden ha dejado tirados como una colilla es posible que al señor Pedro Sánchez le terminen perdonando la estupidez de no levantarse al paso de la bandera estadounidense. La próxima vez que camine veinte metros al lado de un presidente norteamericano seguro que hasta le dejará darle una palmadita en la espalda. La hostia.