De Kabul a un hotel Hortaleza. De las costas de Senegal al fondo del mar. Hay rutas y rutas. Y viajes distintos. Cavafis dijo que lo importante ese es el camino. Pero es que nunca emigró.

Hay gente que no quiere entender. Madrid mira a Canarias por debajo del ombligo. Por eso se comporta diferente en asuntos similares. Recibió a los pobres y desesperados sirios del Aquarius con los brazos abiertos. Ha montado una pequeña ciudad en Torrejón de Ardoz para los refugiados afganos. Y ha dispuesto un hotel en Hortaleza, para los que no caben allí. El presidente Sánchez se plantó en Ceuta a las pocas horas de la crisis migratoria. Y en el el aeropuerto, con los refugiados que llegan desde esa vergüenza para Occidente que es Afganistán. Grandes fotos y titulares. Mucha televisión. No. No hay migrantes de primera y de segunda, como se quejan amargamente en Nueva Canarias —con cuyo voto reina este desastre— lo que hay es una España continental y otra cosa, que se llaman islas de ultramar.