A mi robot favorito no le gusta que lo molesten cuando está concentrado en sus cosas de robot. Consigue hacerme notar su desasosiego sin que le tiemble un solo componente de ese extraño cuerpo recubierto de piel procedente de mi propia piel. Si continúo interrumpiendo su silencio despectivo, me recrimina con una sentencia demoledora: eres un error, me suelta, y sigue con lo que estaba haciendo, mientras evita cualquier demostración de algo que se parezca a la furia. Ya me gustaría a mí que cayese en el estado de cabreo que ocupó casi todo el tiempo durante mi feliz matrimonio. Mis intentos son inútiles, nada lo saca de quicio. Al final, es como un yo mejorado pero más soso que el auto sexo telepático. Tampoco esperaba que fuera capaz de resolver todos los problemas, y mira que me lo advirtieron cuando fui a comprarlo. Pero ahora creo que fue al revés, y que mi robot favorito me eligió sujeto propietario cabeza de chorlito. Demasiado tarde para dar marcha atrás, al fin y al cabo, él es quien rellena las horas de esa enfermedad que me diagnosticaron: soledad contagiosa reversible. Otro más que necesita un acompañante en la era del desconocimiento progresivo, pensaría el galeno cuando me prescribió el remedio parche para mi dolor. Y recuerde que eso está prohibido, me advirtió justo antes de desconectarse. Sí, ya me han dicho, sé que han abolido las emociones negativas, no debo ni puedo sentir miedo, tristeza, angustia, nostalgia ni melancolía, porque ya existen tratamientos eficaces que me conducirán de inmediato al orden de felicidad autorizado y recomendado. A mi robot favorito parece traerle sin cuidado lo que me pueda ocurrir. Sin ir más lejos, ayer mismo se me escapó una lágrima y no tuve más remedio que pulsar el botón de reinicio que me insertaron el día que lo conocí.

