Me encanta esa cita que me acompaña en mis campañas y en mis maravillosos momentos compartidos con la candidatura política: «Podré olvidar lo que me dijiste, podré olvidar lo que me hiciste, pero difícilmente olvidaré lo que me hiciste sentir».

Hoy, me gustaría que estas líneas representaran a la política, a la vida, a las personas.., citas cortas, célebres, esas que nos apetece leer y releer, y para las que parece que siempre encontramos un sentido; esas que, en determinados momentos, nos llevan a la reflexión, al relax o al pensamiento de sentirnos normales, incluso hasta en los momentos menos brillantes.

Deseo que estés en la playa, en el mar, sintiendo naturaleza, escuchando tu música favorita, respirando aire puro, en buena compañía, haciendo cosas diferentes, rompiendo tu rutina, o sencillamente, con un café, leyendo nuestro maravilloso periódico. Para ti, estas citas llenas de buenos deseos.

Gobernar

«Necesitamos personas que puedan soñar con cosas que nunca han existido»

John F. Kennedy

«La mejor forma de predecir el futuro es crearlo»

Peter Drucker

«El éxito va de las diferencias que logras para mejorar la vida de las personas»

Michelle Obama

«No hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad»

León Tolstoi

«De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves. Que te enseñen a mirar con otros ojos»

Mario Benedetti

«Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo que hacer»

El Principito

«La ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos»

John F. Kennedy

«No luches en una batalla si no ganas nada en la victoria»

El arte de la guerra

«Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro»

John F. Kennedy

«El valor de una idea radica en el uso de la misma»

Tomas A. Edison

«Considero más valiente al que conquista sus deseos, que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo»

Aristóteles

Ganar

«La mejor victoria es vencer sin combatir»

Sun Tzu

«Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos»

El Principito

«El que sobresale en la solución de situaciones, es aquel que las resuelve antes de que se presenten»

El arte de la guerra

Soñar

«Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó»

El Principito

«Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Pero, con frecuencia, miramos tanto a la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta que se ha abierto frente a nosotros»

Hellen Keller

«Lo esencial es invisible a los ojos»

El Principito

Amar

«Si tienes palabras más fuertes que el silencio, habla. Si no las tienes, entonces guarda silencio»

Eurípides

«El destino mezcla las cartas, y nosotros las jugamos»

Arthur Schopenhauer

«Antes de encontrar a tu alma gemela, primero debes descubrir tu propia alma»

Charles F. Glassman

«Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante»

El Principito

«La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil»

Confucio

«Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo»

El Principito

«En dos palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida: que sigue»…

Robert Frost

Conectar

«Piensa como un hombre sabio pero comunícate en el lenguaje de la gente»

William Butler Yeats

«En el ajedrez, como en la vida, la mejor jugada es siempre la que se realiza»

Siegber Tarrasch

«Nunca discutas con gente estúpida, te arrastrarán a su nivel y entonces te ganarán con la experiencia»

Mark Twain

«Tus acciones positivas, combinadas con pensamientos positivos resultan en el éxito»

Shiv Khera

«No permitas que tu sonrisa se apague; alguien te busca para juntos brillar»

El Principito

Algunas de mis preferidas, esas que me acompañan…

Estamos aquí para darle un mordisco al universo. Si no, ¿para qué otra cosa estamos aquí?

Steve Jobs

«Sin música, la vida sería un error»

Friedrich Nietzsche

«El agua es la cosa más suave, y aún así puede penetrar montañas y tierras. Esto muestra claramente el principio de que la suavidad supera la dureza»

Lao Tzu

«Dentro de 20 años estarás más decepcionado por lo que no hiciste que por lo que hiciste. Suelta amarras. Atrapa los vientos alisios en tus velas. Explora. Sueña. Descubre»

Mark Twain

Por Kabul

«El pensamiento no es otra cosa que un simple soplo. Pero un soplo que hace estremecer al mundo»

Víctor Hugo

