El iluso Biden intentó frenar el avance talibán sobre Kabul tildando de cobardes a los afganos que no defendían su incipiente democracia. Buen intento. Al fracasar la inculpación colectiva que tantos aguijonazos le costó a Pérez-Reverte cuando se preguntaba por la escasa combatividad de los sirios que huían de su país, el actual presidente estadounidense dirigió los dardos hacia el inevitable Trump. El insolvente universal sería culpable ahora de una pésima preparación de la evacuación norteamericana, nueve meses después de las elecciones. La descarga de responsabilidades del mayor ridículo estadounidense desde Vietnam se remonta a continuación al budismo sufí del intachable Obama. Si se esfuerzan un poco más recaerán en el auténtico culpable, George Bush. Junto a sus socios de dos décadas atrás, porque la factura no se saldó con los 192 muertos del 11M. Por si subsiste alguna duda sobre el carácter de la involución afgana, fue Al Jazeera la encargada de mostrar en exclusiva las imágenes de la toma de los centros de poder de Kabul, con maderas nobles sin envejecer porque no han cumplido veinte años. La perplejidad de los conquistadores remataba la estética de la toma del Congreso estadounidense el pasado Día de Reyes. A nadie le hubiera sorprendido que apareciera un invasor con casco vikingo. Un mundo sin ley. Afganistán es de Bush, no de Trump, para quienes necesiten un recordatorio sobre la identidad del peor presidente de la historia. Con el objeto de desmarcarse de este título peyorativo, los edecanes de Biden que no advirtieron la pujanza talibán ni el espíritu desertor afgano intentarán convencer al mundo de que los torturadores iconoclastas que cobijaron a Bin Laden se han moderado, los talightban. Esta falsedad no corregirá su fracaso. La única esperanza del país asiático es una revuelta de las mujeres del mundo contra la pena de esclavitud que se abate sobre las afganas. Y tampoco se producirá.